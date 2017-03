RCK # USM Alger : L’AJSB ne veut pas voir de journalistes algériens à Ouaga

10 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Rail Club du Kadiogo (RCK) affrontait l’USM Alger en 16e de finale aller de la Ligue africaine des champions le samedi 11 mars 2017. Pour cette rencontre, huit journalistes sportifs du Burkina se sont vu refuser des passeports pour couvrir ce match. Une situation qui a irrité l’Association des journalistes sportifs du Burkina qui ne souhaite pas voir à son tour de journalistes algériens au match retour à Ouagadougou le samedi 18 mars prochain.

« De mémoire d’observateurs sportifs, c’est la première fois que des journalistes sportifs se voient refuser des visas pour se rendre dans un pays ami pour couvrir un match de football, d’où notre surprise », note cette déclaration de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) surprise de voir que des membres de la structure n’ont pu bénéficier de visas pour séjourner sur le sol algérien. Malgré l’intervention des autorités burkinabè selon l’AJSB, rien n’a été fait.



« Les Autorités burkinabè ont usé des voies légales et réglementaires pour obtenir les visas au profit de la délégation burkinabè composée de joueurs, d’encadreurs, de dirigeants et bien entendu des huit (08) journalistes. A notre grande surprise, seuls les journalistes n’ont pas obtenu le visa », souligne l’AJSB.

Partant du principe que refuser des passeports à des journalistes burkinabè dans l’exercice de leur métier est une atteinte aux droits de l’homme, l’ASJB « condamne avec la dernière énergie la décision de l’Ambassade d’Algérie au Burkina Faso et du Ministère des Affaires Etrangères d’Algérie de ne pas accorder des visas à des journalistes Burkinabè ». En plus de cela, elle exige de la part des autorités burkinabè, qu’ « qu’aucun journaliste Algérien ne foule le sol du Pays des Hommes Intègres pour le match retour la semaine prochaine ».

L’AJSB invite les instances africaines et internationales de football, de journalisme et de défense des droits de l’Homme à condamner cette violation grave du droit du peuple burkinabè à l’information et à l’atteinte à la liberté d’expression des journalistes burkinabè par l’Algérie.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24