Burkina : Les GRH annoncent des sitin

Le Syndicat National des Gestionnaires des Ressources Humaines de l’Administration Publique (SYNAGRH) observera un mouvement de sit-in les 15, 16 et 17 mars 2017 de 8h à 12h devant le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) et dans les Directions Régionales de la Fonction Publique (DRFP).

Selon un communiqué parvenu à Burkina24 ce lundi, le syndicat des GRH annonce une série de sitin sur trois jours à compter du 15 mars 2017.

Le syndicat explique ce mouvement par l’absence d’échanges sur sa plate-forme revendicative et «la non application du principe d’harmonisation de l’indemnité sigaspe entre les agents des finances et ceux du MFPTPS dont la date d’effet était prévue pourle 1er juillet 2016, suivant le procès-verbal de concertation du 08 juillet 2016».

Le troisième point de mécontentement réside dans la non relecture d’un arrêté sur les rétributions liées aux concours de la fonction publique.

Les sitin auront lieu à Ouagadougou devant le ministère de la Fonction publique de 8h à 12h.