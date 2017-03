Fonction publique : Les gestionnaires des ressources humaines annoncent une série de grèves

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Syndicat National des Gestionnaires des Ressources Humaines de l’Administration Publique (SYNAGRH) annonce une grève de 72 heures du 05 au 7 avril 2017 et de 120 heures allant du 10 au 14 avril 2017.

Le syndicat explique que cette série de grèves est la conséquence de l’absence de cadre de concertation formel entre le SYNAGRH et les autorités en charge du Ministère de la Fonction Publique pour l’analyse de notre plate-forme revendicative déposée il y a plus d’un (01) an.

Selon toujours le communiqué, ces grèves s’inscrivent dans la logique du mouvement de sit-in des 15, 16 et 17 mars 2017 tenu par le SYNAGRH devant le Ministère de la Fonction publique, du travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) et dans les Directions régionales de la Fonction Publique (DRFP) à l’issue duquel les autorités n’ont pas donné une suite favorables aux différents points de revendication.

Le SYNAGRH revendique, entre autres, la relecture des textes relatifs à l’organisation des concours de la fonction publique, aux rétributions liées aux opérations des concours, conformément aux recommandations de l’atelier de réflexion sur les concours de la fonction publique d’Etat tenu les 09 et 10 février 2017.

Egalement, l’application du principe d’harmonisation de l’indemnité SIGASPE entre les agents des finances et ceux du MFPTPS dont la date d’effet était prévue pour le 1er juillet 2016, suivant le procès-verbal de concertation du 08 juillet 2016.

