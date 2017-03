Zakaria Guengané : « On n’est pas attaqué par Malam Dicko… »

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Zakaria Guengané a été professeur d’anglais pendant 5 ans à Djibo, dans le Soum. Elève conseiller pédagogique de l’enseignement secondaire à l’Ecole normale supérieure de Koudougou aujourd’hui, il garde un œil sur la situation sécuritaire au nord du Burkina. Il pense surtout que Malam Ibrahim n’est pas le véritable ennemi du Burkina. Ce n’est qu’une sorte de prête-nom.

Malam Ibrahim, après s’être nourri au sein de son pays le Burkina puis à celui de l’extrémisme violent au Mali, est revenu dans la partie nord de sa terre natale avec l’ambition d’y détruire les fondements de la République et de la nation afin d’installer sa vision. Cela s’est traduit par des menaces et des agressions à l’intention des enseignants dont nombreux ont fini par abandonner élèves et écoles.

Pour Zakaria Guengané, responsable adjoint chargé de la presse à l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ), « c’est leur plein droit » car il est impossible de servir l’Etat si les conditions de sécurité ne sont pas garanties. « Si l’Etat me dit d’aller, je vais y aller. Mais je ne suis pas un agent de sécurité. Il faut qu’on me garantisse que j’ai la sécurité optimum pour servir mon pays », dit-il.

Mais l’ancien professeur d’anglais a la conviction que Malam Ibrahim n’est pas le véritable ennemi du Burkina. Il évoque la possibilité que le terroriste en chef ne soit que le bras armé d’un coupable insoupçonné. Et Gueng Zak, comme on l’appelait au lycée de Garango du temps où il menait, en tant que délégué général, la lutte pour la lumière sur l’assassinat de Norbert Zongo, balaie du revers de la main l’explication du terrorisme généralisé et du supposé acoquinement immunisant de Blaise Compaoré avec les terroristes à l’époque.

Il accepte cependant que le délaissement du Sahel est un terreau fertile. A ce propos, Zakaria Guengané rappelle qu’une affectation à Dori était synonyme de sanction pour les fonctionnaires.

« Le Sahel Burkina, le prochain paradis »

Néanmoins, il faut voir plus loin. Et il l’explique en ces termes :

« Le Sahel Burkina, tout comme le Sahel africain, c’est l’eldorado, le prochain paradis et les Occidentaux, nos puissances anciennes et nouvelles, puisque nous sommes dans la néo-colonisation, ont une vision futuriste. Même si aujourd’hui, ils ne sentent pas les traces du pétrole, ils savent qu’un jour, ça pourra apparaître là-bas. Et pour des questions de positionnement, d’accaparement, de domination, ils travailleront à avoir la main mise sur nos pays, soit en manipulant des gens qui cherchent une sécession ou en les armant ».

De plus, il a une autre interprétation de l’aide apportée sur le plan international. « Quand j’entends le Général Sadou (le chef d’état-major général des armées, NDLR) qui dit qu’on n’a pas les moyens, cela veut dire qu’on va attendre les moyens de ceux qui nous donnent toujours. Et quand l’Occident vous amène les armes, vous ne pouvez pas un jour lui dire de quitter », argumente-t-il.

« On n’est pas attaqué par Malam Dicko »

« Il faut que les gens fassent une lecture politique, ajoute-t-il. On n’est pas attaqué par Malam Dicko, mais peut-être quelqu’un d’autre par devers lui. La lutte ne doit pas être au niveau de Malam Dicko seulement. C’est une lutte de libération ». Et cette libération viendra des Burkinabè eux-mêmes. C’est pour cela que l’enseignant trouve un début de solution avec les Koglweogos.

Reconnaissant qu’ils ne sont pas exempts de reproches, il estime néanmoins, eu égard aux actes déjà posés, qu’ils «peuvent faire le travail en attendant que le peuple prenne ses responsabilités ». Et cela, avec l’appui des forces de défense et de sécurité.

Abdou ZOURE

Burkina24