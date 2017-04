Ministère des finances : Le SNAID lève son mot d’ordre de grève

13 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Syndicat des agents des impôts et des domaines (SNAID) était en grève depuis le 20 mars 2017. Suite à cette situation, le gouvernement a entrepris des négociations avec le syndicat. Ce mercredi 5 avril 2017 à Ouagadougou, les deux parties ont signé un protocole d’accord.

Le Syndicat des agents des impôts et des domaines (SNAID) était en grève depuis le 20 mars dernier et revendiquait, entre autres, une dotation en carburant pour les sorties de terrains avec des matériels roulants, l’arrêt des affectations et nominations de complaisance et l’octroi d’une indemnité de communication.

Suite à l’arrêt de travail aux services des impôts, le gouvernement a entrepris des négociations avec le syndicat. Un consensus a été trouvé à l’issue de ces négociations, ce mercredi 5 avril 2017.

Nongo Grégoire Traoré, secrétaire général du syndicat, affirme que la signature de ce protocole n’est qu’une étape. Il explique que c’est un accord sur le quel les deux parties s’engagent dans sa mise en œuvre.

A ce titre, selon lui, c’est un élément de confiance entre les deux acteurs pour la résolution des problèmes à la condition que chacun œuvre à ce que les termes de cet accord puisse être respectés. Pour ce qui concerne la question des moyens de travail, le syndicat et le gouvernement se sont accordés sur un plan d’investissement 2017-2025.

Le gouvernement, selon le syndicat, s’est engagé à construire des bâtiments pour la direction générale des impôts (DGI). Les responsables du SNAID ajoutent que le gouvernement s’est engagé à relire le plan de carrière des agents des impôts et des domaines.

