Burkina : Ce que Blaise Compaoré a dit à la CODER

Messieurs de la coder, répondez-nous précisément à ces questions.

– Comment peut-on réconcilier sans justice Auguste Sankara(Fils du Grand et Célèbre Thomas Sankara) et Djamila Compaoré(fille de l’ivoirien Blaise Guessan Compaoré qui a massacré son propre ami) ?

– Comment peut-on réconcilier sans justice les Familles Zongo, Ouedraogo et le sulfureux François Compaoré le pape de la division qui a ordonné aux fougueux de l’ex-rsp de réduire Norbert Zongo en 5 kg de poudre et de griller David Ouedraogo comme un poulet ?

– Comment peut-on réconcilier sans justice les familles des Martyrs et les potentiels putschistes(Diendéré la machine téléguidée à tuer et « ange » Djibril Bassolé sans péché) qui ont décidé frapper(tuer) avec Soro le rebelle les Braves Jeunes Burkinabés pour restaurer la Compaorose ?.

Messieurs de la coder, aucun crime ne sera absous sous prétexte qu’il faut la réconciliation biaisée. Les victimes (morts) appartiennent logiquement à des familles. Beaucoup de familles ont été détruites à cause des abus de pouvoir. Pendant 27 ans, la Compaorose a fabriqué de toute pièce des veuves et des orphelins et ces familles ont droit à la vérité devant la justice. A aucun instant, les frères Compaoré et leurs conglomérats n’ont reconnu leurs torts(fautes) car ils se croient purement saints et les autres(Brave Peuple) de gros pécheurs. La coder minimise considérablement la douleur(si atroce) des familles des victimes parce qu’ils(membres) n’ont pas eu des proches morts par abus de pouvoir. La coder veut sauter des étapes mais le Brave Peuple ne cèdera pas à la manipulation. Ces morts étaient des Burkinabés. Aucun pays ne peut se développer dans le mensonge ou dans l’impunité absolue.

Nous sommes tous des pécheurs et nous croyons fondamentalement au pardon des péchés à la seule condition que la justice dise impartialement le droit pour les victimes(morts), les veuves, les orphelins, les plus faibles et les plus vénérables. Après la justice, ils(Compaorose) pourront se réconcilier naturellement avec les familles des victimes(Martyrs) et le Brave Peuple.

Messieurs de la coder, s’il vos plait, amicalement revoyez votre copie car elle est très mal rédigée. Ne prônez pas le mal ou l’impunité car les veuves et les orphelins pleurent chaque jour. Ensemble dans la vérité (justice), nous pourrons construire un BURKINA FORT et non un Blaise fort « le faiseur de paix » chez les autres.

La vérité triomphera sur le mal ou l’impunité(le mensonge) un jour

A nos Martyrs qu’ils se reposent en paix. Que justice leur soit rendue rapidement

Justice pour Norbert Zongo

Justice pour Thomas Sankara

Justice pour Salifou Nebié

Justice pour David Ouèdraogo

Justice pour Boukary Dabo

Victoire toujours au Brave Peuple

Vive la démocratie au Faso

Vive le Brave Peuple Burkinabé

Que LE SEIGNEUR bénisse le BURKINA que nous aimons tous.Amen

Paix et Succès à Tous les BURKINABES . Amen

Achille De TAPSOBA le Bobolais