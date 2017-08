Député Simboro : « Il faut un renouvellement du personnel politique au Burkina »

575 PARTAGES Partager Twitter

L’élection d’Emmanuel Macron à la présidence française inspire de nombreux Africains. Par comparaison, ils font le rapport entre son âge (39 ans) et celui des différents présidents africains et de la classe politique en général qui est considérée vieillissante. La jeunesse africaine, en particulier burkinabè, peut-elle s’affranchir des « vieux politiques » et s’imposer ? Les conditions sont-elles réunies pour une telle éclosion ? Comment peut-elle s’en départir ? Sont-ce là certaines questions que Burkina 24 a adressées à Daouda Simboro, jeune député au compte de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), parti d’opposition, le mercredi 10 mai 2017. A travers une critique transversale qui touche sa propre formation politique, le parlementaire, dans cette vidéo, appelle la jeunesse à « vomir » tous ceux qui ont fait fortune sur son dos.

« J’imagine Alpha Condé, il a bientôt 80 ans, deux fois l’âge de Emmanuel Macron, aller se plier aux désidératas de Macron. J’imagine le Président camerounais Paul Biya aller négocier pour être reçu à l’Elysée par le jeune Président Macron (…) Je crois que c’est une interpellation qui est faite à la jeunesse du monde, à la jeunesse africaine, la jeunesse du Burkina».

« Il faut qu’on amorce un renouvellement du personnel politique au Burkina. Je reste convaincu que cela est indispensable».

« Si on continue ainsi, le Burkina continuera sa déchirure. Parce que, quel que soit le bord que vous prendrez, vous trouverez des gens qui se sont assis à un moment donné, à la même table, autour de la même personne. Quand vous les prenez au MPP, vous les trouvez tous, à 80% ou à 90%, ils étaient assis autour de la même personne qu’est le Président Blaise Compaoré. Quand vous regardez au niveau de l’UPC, notre Président Zéphirin Diabré a été avec Blaise Compaoré, a été avec Roch (Kaboré), Salifou (Diallo) et Simon (Compaoré). Ils se connaissent. Ils savent où il faut poser les peaux de bananes, ils savent dans quelle partie de la chaussure il faut mettre le caillou (…) ! Et nous la jeunesse, nous les suivons. Pour aller où ? ».

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24