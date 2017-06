L’ancienne ministre Nestorine Sangaré chante pour « un père fidèle »

A Truth. A quand ta propre contrition??? Parle pour toi-même et ne mens pas sur les burkinabè. Si tu as les preuves que la dame a pillé tes ressources, va déposer une plainte contre elle. Tu fais de la diffamation en venant mettre en doute sa sincérité de la dame. Elle chante et tu ne peux rien contre cela, ni l’empêcher de continuer sa vie. D’autres ont fait pire et paradent ici avec les honneurs. J’en ai marre de la méchanceté gratuite et de la jalousie déguisée en donneur de leçon.

Merci beaucoup à Boukari Ouédraogo pour le message et les extraits de l’album. Tu es un vrai burkinabè.