Musique : Voici Racine Zouré

« Wend San Saké » est le nom du premier album né de la voix et de l’art de l’artiste Racine Zouré. Un métissage de Slam et de Hip Hop mariné dans un instrumental traditionnel et moderne.

Ibrahim Zouré, à l’état civil, est un artiste burkinabè. A l’occasion d’une conférence de presse ce 23 juin 2017, il a révélé qu’il a fait partie d’un groupe nommé « Black Wemteng » dans les années 2001. Diplômé en marketing en 2010, celui dont le nom d’artiste est Racine Zouré (pour rappeler ses origines) a dû s’installer à Bobo-Dioulasso dans le cadre du travail. Mais sa passion pour la musique ne s’est pas éteinte.

Trois ans après, en 2013, il a fait la connaissance du studio Yirikichana et a décidé de sortir un album solo. Il est baptisé « Wend San Saké ». «Pour dire que face aux maux sociaux, il ne faut pas baisser les bras. On doit garder espoir. Si Dieu le veut, le meilleur reste à venir », a expliqué l’artiste.

L’album regroupe huit titres nés d’un mélange à la fois de Slam et de Hip-Hop et modulés sur des instruments de musique traditionnels et modernes. A travers ces chansons, Racine Zouré dénonce les maux de la société, le chômage des jeunes, l’incivisme et le terrorisme.

Un planning de trois mois sur neuf sera tenu pour faire la promotion de l’album. « Au bout des trois derniers mois, des concerts seront organisés pour voir l’artiste prester sur scène », a expliqué son manager, Ibrahim Ouattara.

Irmine KINDA

Burkina24