Bertrand Traoré : Lyon, « c’est le choix parfait pour progresser »

C’est plus de deux heures après l’annonce de la signature de Bertrand Traoré que le joueur burkinabè a été présenté à la presse ce lundi 26 juin 2017. C’est en pleine conférence de presse que Jean-Michel Aulas a confié que le transfert de Bertrand Traoré était officiel. Après donc une quarantaine de minutes avec la presse, le Burkinabè a enfin rejoint la salle de conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.

« J’avais vraiment envie de venir à Lyon. Je me suis renseigné depuis plus d’un an. J’ai pris mon temps. L’OL est revenu à la charge en Janvier. J’ai étudié l’équipe, j’ai pris des informations. J’ai fait le choix de venir ici ». C’est ainsi que l’international burkinabè Bertrand Traoré a annoncé à la presse sa décision de jouer pour l’Olympique Lyonnais après plusieurs minutes d’attente.

Calme comme à son habitude, le projet que propose l’Olympique Lyonnais a aussi motivé l’international burkinabè. « Le nouveau projet du club est attirant. J’aime la philosophie du club, son style de jeu. Ici, le football est offensif, comme à l’Ajax. C’est un football qui me convient parfaitement. C’est le choix parfait pour moi, pour continuer ma progression », souligne Bertrand Traoré.

« Le plus important pour moi, c’est d’être sur le terrain »

Interrogé sur ses qualités, le Burkinabè dit ce que tout le monde sait de lui. « Je suis capable de jouer sur tous les postes offensifs. Le plus important pour moi, c’est d’être sur le terrain. Je jouerai à 100% », confie Traoré. A la presse, il a fait savoir que son modèle a toujours été son grand frère Alain Traoré. C’est pourquoi, il a toujours voulu suivre ses traces. « Maintenant, je vais essayer de le dépasser », laisse entendre l’international burkinabè.

Concernant Lyon, le natif de Bobo-Dioulasso a clairement montré son intention de donner le meilleur de lui-même pour l’équipe. « Je suis là pour apporter à l’équipe et pour apprendre. J’espère que cette année sera belle, qu’on aura une attaque de folie. Il était temps que je quitte Chelsea pour mon évolution », fait savoir le joueur de 21 ans avant de quitter la conférence de presse.

A présent, Bertrand Traoré va rejoindre l’Ajax d’Amsterdam ce mardi 27 juin avant de revenir à Ouagadougou pour ses vacances. Il rentrera à Lyon le lundi 10 juillet prochain.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24