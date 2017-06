Gestion des déchets à Koudougou : Le GRAAD appuie des entreprises

2 PARTAGES Partager Twitter

Le Groupe de recherche et d’analyse appliquées pour le développement (GRADD) a organisé un atelier de formation suivi d’une remise de matériel à Koudougou le vendredi 23 juin 2017, au profit de douze acteurs des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) partenaires du projet « neeré », et travaillant dans le domaine de la gestion des déchets dans la commune Koudougou.

Renforcer les capacités des MPME partenaires au projet « Neere » de sorte à ce qu’elles puissent développer une communication gagnante à la fois pour le changement de comportement et l’accroissement de la clientèle. Tel est l’objectif de la formation donnée au profit des acteurs, des micros, petites et moyennes entreprises MPME travaillant dans la gestion des déchets dans la commune de Koudougou.

Elle vise de façon générale à renforcer les capacités de ces entreprises afin qu’elles puissent faire de la « gestion des déchets » un véritable business et avoir une meilleure connaissance des approches et techniques de communication pour le changement.

Dans nos villes, les déchets sont abandonnés dans les rues, les parcelles vides, les caniveaux, les cours d’eau, entre autres. Ce comportement dégrade fortement notre cadre de vie et notre santé. Au Burkina Faso, à eux seuls les déchets plastiques causent la perte de 30% du cheptel chaque année. Dans le domaine agricole, la mauvaise gestion des déchets fait perdre à la commune de Koudougou 5,984 milliards de FCFA par an. Le coût le plus élevé est relatif à la santé humaine, soit 4,135 milliards de FCFA.

Aujourd’hui, une large part des inondations qui deviennent récurrentes et qui font de nombreuses victimes est attribuée aux déchets qui détériorent les systèmes d’évacuation des eaux. Rappelons que les six années de gestion des inondations du 1er septembre 2009, selon le rapport final de cette catastrophe qui avait fait près de 200 000 sinistrés, a coûté plus de 56 milliards de francs CFA au Burkina.

Pour encourager et contribuer à éliminer ces causes de catastrophes, il importe de «donner aux MPME les approches et outils nécessaires pour engager une communication pour le changement de comportement », a dit Damien Lankouandé, secrétaire exécutif du GRAAD. Mis en œuvre depuis novembre 2015, le projet « Neere » agit dans ce sens, avec pour principal objectif de promouvoir des villes propres et durables au Burkina Faso. Et ce, à travers deux composantes : l’appui stratégique aux communes (composante soutien politique) et la promotion des activités économiques vertes (entreprise verte ou green business).

La présente formation entre dans la deuxième composante et vise à renforcer les capacités des acteurs de micros, petites et moyennes entreprises (MPME) partenaires au projet. A la fin de la formation, « les participants sont outillés et ont une meilleure connaissance des approches et techniques de communication pour le changement », selon Benao Georgette, présidente du groupement Wend-Waoga. Les participants ont également reçu du matériel pour leurs activités.

Michel YAMEOGO

Correspondant de Burkina24 à Koudougou