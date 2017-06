Ghana : Les 110 ministres de Nana Akufo-Addo sans salaire depuis 5 mois

98 PARTAGES Partager Twitter

Le ministre de l’information, Mustapha Hamid, a annoncé que les 110 ministres du président Nana Akufo-Addo, dans leur totalité, sont sans salaire depuis leur nomination il y a cinq mois.

Selon le ministre ghanéen de l’information, ce retard se justifie par la lenteur des procédures administratives, non sans rassurer que cette situation qui n’est pas inédite au Ghana ne saurait perdurer davantage.

« Ce n’est pas un très bon phénomène que des gens travaillent et, un an après, ils ne perçoivent pas de salaire dans notre pays. Cela concerne les enseignants, les infirmiers, etc… Et bien si ce phénomène arrive aux hommes politiques, on devrait dire, c’est bien que cela leur arrive, de sorte qu’ils ressentent la douleur et corrigent l’anomalie pour tous les citoyens », a-t-il partagé.

Le ministre Mustapha Hamid a, finalement, exhorté le contrôleur et comptable général à accélérer la procédure de paiement afin de « mettre fin à la souffrance des travailleurs », a rapporté Africanews.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24