« Faso Futur Geek » : A 10 ans, il crée un jeu vidéo

Cinq mois après son lancement officiel, le centre burkinabè de formation et d’incubation numérique, « KeoLID » (ex-AveLabs), a présenté, ce lundi 24 juillet 2017 à Ouagadougou, ses futurs geeks aptes à servir le Burkina et le monde entier dans le domaine technologique. A la faveur de la première édition du programme « Faso Futur Geek », une trentaine d’enfants et de jeunes de 8 à 24 ans ont bénéficié de connaissances et d’outils nécessaires pour programmer et coder.

Aldrich Kouamé, 11 ans, vient de créer son premier jeu vidéo animé qu’il a dénommé « Touche Pico ». Sanou Alan, 10 ans et demi, a également créé son jeu, mais pense toujours à un patronyme. Son jeu présente un tas de personnages. Dans ce passe-temps, le joueur ne doit pas se laisser toucher par les chauves-souris qui hantent le ciel. Le joueur est scoré en fonction des chauves-souris qu’il aura abattues.

Il s’agit là de quelques réalisations faites par les enfants à l’issue des 24 heures de formation, en moyenne trois séances par semaine. Du 10 au 24 juillet 2017, le centre d’incubation numérique, « KeoLID » a mis à leur disposition les outils nécessaires afin de pouvoir programmer et coder.

« Tech Rocket » (disponible uniquement en anglais pour les 15 jeunes) et « Scratch » (en plusieurs langues pour les 17 tout-petits) ont permis à ces « futurs geeks » de se familiariser avec les langages programmatiques. « Il reste maintenant à tout un chacun d’initier un projet et de le réaliser », confie Coulibaly Rachid, formé en Tech Rocket.

La trentaine de jeunes et enfants formés ont au droit à des diplômes. « Il est difficile d’expliquer les idées et les visions dans le domaine du numérique. Il faut démarrer le projet et les résultats parleront d’eux-mêmes… Les enfants arrivent aujourd’hui à créer des sites web, des applications mobiles Android ou iOS, des jeux électroniques, etc. Guidés par leur esprit de créativité, ils arrivent vraiment à faire des choses extraordinaires et très intéressantes », s’est réjoui le Directeur général de KeoLID, Lassane Ouédraogo.

Un programme d’alphabétisation numérique…

Le Burkina est, selon lui, le deuxième pays africain derrière le Rwanda à initier un tel programme. Ce programme permet, ajoute-t-il, aux jeunes de pouvoir joindre l’utile à l’agréable, s’alphabétiser dans le domaine du numérique et d’acquérir des connaissances pour pouvoir développer des solutions au même titre que les développeurs européens, américains et asiatiques.

« Faso Futur Geek » est à sa première édition. Il pourra être institutionnalisé et se tenir chaque année pendant les vacances. L’initiative continuera aussi pendant l’année scolaire grâce à des cours les jeudis et samedis pour ceux qui voudraient poursuivre l’apprentissage. L’amoureux du clavier, désireux de suivre la formation, devrait débourser la somme de 50.000 FCFA. A en croire les responsables de KeoLID, le programme pourrait par la suite être gratuit et ouvert à tous comme au Rwanda.

Les initiateurs du programme espèrent également l’améliorer au fur et à mesure en organisant notamment des concours pour primer les meilleurs apprenants. Il s’agit en réalité d’un programme d’alphabétisation numérique initié et mis en œuvre par des Burkinabè dans le but d’apprendre aux enfants et aux jeunes de 8 à 24 ans la programmation et le codage.

« Faso Futur Geek » se veut un cadre d’éveil des jeunes aux différents langages de programmation tel que Java, Python, HTML 5, CSS, JavaScript, création graphique, etc. Le programme vise, par ricochet, à valoriser la qualité de l’éducation au Burkina Faso par des innovations technologiques.

Noufou KINDO avec Fabienne SANON (Stagiaire)

