Roch Kaboré sur le décès de Salifou Diallo : « Nous devons continuer le combat pour le développement de notre pays »

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a ouvert le livre des condoléances en hommage au Président de l’Assemblée nationale Salifou Diallo, ce 21 août 2017 à l’hémicycle. Il s’est prononcé sur la disparition du Président du MPP, sur ce qu’il représentait pour lui et quelle attitude il fallait désormais adopter pour l’avenir. Voici un extrait de ses propos.

« C’est l’occasion pour nous de magnifier l’action de Salif Diallo tout au long de sa vie politique dans notre pays. Plus de 30 ans de vie politique que nous avons eu à mener ensemble, il était tout à fait normal que nous puissions reconnaître en cette personnalité, un certain nombre de qualités. C’est un homme de conviction et de combat.

Il est clair que Salifou Diallo nous a quittés, mais nous devons continuer le combat pour la consolidation de la démocratie, pour le développement économique et social de notre pays, pour la justice. C’est un combat de longue haleine.

Au cours de ce combat, il y en a qui tombent, il y en a qui se relèvent et qui continuent la lutte. C’est pour cela que nous devons dire que la lutte doit se poursuivre. Nous devons continuer le combat pour le développement de notre pays »