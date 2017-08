Handball : L’USFA et la LONAB HBC dominent la saison

0 PARTAGES Partager Twitter

Les phases finales du championnat national de handball saison 2017 se sont disputées du lundi 21 au samedi 26 août 2017 au Palais des Sports de Ouagadougou. La LONAB HBC, chez les dames et l’Union Sportive des Forces Armées (USFA) chez les hommes ont été consacrées championnes lors de la finale.

Les champions 2017 du championnat burkinabè de handball sont connus. Il s’agit de la LONAB et de l’Union sportive des forces armées (USFA). Depuis deux saisons, la LONAB courrait derrière un titre de champion, battue à chaque fois par l’AS ONEA. La troisième saison est la bonne pour l’équipe de la LONAB handball club qui a remporté le titre de champion de la saison en battant l’ASFA Yennenga sur la marque de 36 à 32 le 27 août 2017 au Palais des Sports de Ouagadougou.

Plus expérimentée, l’équipe de l’ASFA Yennenga va dominer celle de la LONAB handball club en première période avec quatre points d’écart avant de céder à la reprise.

Petit à petit, Balguissa Kiemdé et Lamoukri intenables permettent à leur équipe de revenir et de s’imposer au final. La LONAB met fin à deux saisons pendant lesquelles elle a dû se contenter de la deuxième place.

Chez les hommes, l’équipe de l’USFA a dû attendre la deuxième période de jeu pour faire la différence. Les deux formations aux forces égales se neutralisent à la pause (12-12). Après la mi-temps, l’USFA réussit son retour et prend quatre buts de plus que son adversaire (21-17). L’AS SONABHY va courir derrière le score sans pouvoir refaire le retard. Elle accepte avec fair-play la victoire de l’équipe militaire qui s’est rassurée en fin de partie (31-27).

La Fédération burkinabè de handball a saisi l’occasion pour récompenser les meilleurs joueurs de la saison. Elisabeth Tiendrébéogo en dames (LONAB HBC) et Zakary Daouda en messieurs (AS SONABEL) sont les meilleurs gardiens de la saison. La meilleure defenseuse est Nadège Ouédraogo de l’ASFA Yennenga alors que Marc Sanou (USFA) est le meilleur défenseur. Le prix du fair-play est revenu chez les dames à Raïssa Kando (LONAB HBC) et Alex Yeltigui chez les messieurs de l’AS Douanes.

La fédération a aussi distingué les révélations de l’année. Il s’agit chez les dames de Foussenatou Savadogo (AS Douanes) et Ousmane Ouédraogo (SONABEL). Zalissa Kiemdé a remporté le prix de la meilleure buteuse alors que Jean Noel Kambou (AS Douanes) est le meilleur buteur.

La fin du championnat coïncide en principe avec la saison au niveau du handball. Mais les différentes formations ne seront pas sitôt en congés puisqu’elles doivent prendre part à plusieurs tournois organisés par des structures privées. Des initiatives qui permettront à ces équipes d’être plus compétitives.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24