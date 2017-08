Saviez-vous que l’Assemblée nationale n’est pas contrainte de rendre public son budget détaillé ?

3 PARTAGES Partager Twitter

Dans le cadre du Projet de gouvernance économique et de participation citoyenne (PGEPC), l’Association des journalistes du Burkina (AJB) a initié une formation au profit d’une quarantaine de journalistes spécialisés en santé du 21 au 25 août 2017 à Bobo-Dioulasso.

La formation s’inscrit dans le cadre du Projet de gouvernance économique et de participation citoyenne (PGEPC), mis en œuvre conjointement par l’Etat burkinabè et la Banque mondiale. L’une des composantes du projet concerne la redevabilité et la transparence dans le secteur public.

« Aujourd’hui, les journalistes doivent s’intéresser à une question spécifique telle que la santé, l’éducation, l’économie, la justice. Il faut être spécialiste de quelque chose », est convaincu le Président de l’AJB, Guézouma Sanogo.

« Le contrôle citoyen est le travail quotidien des journalistes. Il se fait par les journalistes et les autres acteurs à travers les médias », a expliqué, pour sa part, le secrétaire général de l’AJB, Boukari Ouoba.

Durant cinq jours, les journalistes se sont familiarisés avec les questions de santé liées au budget de l’Etat. La formation axée sur le budget de l’Etat spécifiquement le volet santé, avait pour objectif notamment de donner plus de rudiments aux journalistes afin qu’ils jouent au mieux leur rôle de vigie dans la gouvernance.

Bon à savoir :

Les cinq principes budgétaires classiques : Annualité, Unicité, Universalité, Spécialité et Equilibre

Les principes budgétaires modernes : Sincérité, Performance et Transparence

Les projets dans le domaine de la santé bénéficient le plus souvent du soutien notamment des partenaires techniques et financiers

Le budget est différent de la loi de finances

Budget public : Personne ne peut refuser à quelqu’un son obtention

L’Assemblée nationale n’est pas contrainte légalement de rendre public son budget détaillé (Cf. loi de 1904). La Cour des comptes n’est pas actuellement en mesure d’auditer l’Assemblée nationale. Par contre, les pouvoirs actuels de l’ASCE-LC le lui permettent.

Le communicateur principal, Hermann Doanio, économiste, a indiqué qu’en réalité, l’exécution du budget de l’Etat tient compte de la séparation de pouvoirs entre ordonnateur et comptable : Phases administrative et comptable.

« Au moins 15% du budget de l’Etat est alloué à la santé au Burkina Faso. Le budget de la santé peut être définie comme une traduction financière des politiques et programmes que le ministère de la santé compte mettre en œuvre pour la santé de la population », a fait savoir le consultant.

Les journalistes ont également compris que le Trésor public fonctionne comme une banque et que la loi de finances est soit initiale, soit rectificative, soit de règlement, et que la loi sur les Partenariats publics privés (PPP) n’est pas une mesure nouvelle en réalité. « La loi sur les PPP, c’est depuis 2013 », a précisé Hermann Doanio.

Pour rappel, cet atelier de formation organisé par l’AJB fait suite à une formation tenue du 31 juillet au 4 août 2017 dans le domaine économique. Plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre du Projet PGEPC.

Noufou KINDO

Burkina 24