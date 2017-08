Tribune – « Faux musulmans, vrais terroristes »

6 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est une opinion d’Issa Bâ sur l’attaque qui a frappé le Café Aziz Istanbul le 13 août 2017 à Ouagadougou.

Les terroristes qui ont attaqué le café Aziz Istanbul à Ouagadougou ne sont pas de vrais musulmans, ce ne sont que des lâches qui se cachent derrière des principes religieux dévoyés pour commettre leurs crimes. Je ne comprends pas comment on peut avoir l’idée de s’en prendre à ses frères au prétexte de la religion.

Les clients du café Istanbul, un établissement turc de Ouagadougou, n’ont pas mérité d’être assassinés par des illuminés alors qu’ils se détendaient un dimanche soir d’août. Ce n’est pas notre Islam, et ce n’est pas notre façon de vivre !

Ce sont des personnes qui, comme toi et moi, avaient des amis, et n’aspiraient qu’à profiter de la vie mais que leurs familles déchirées pleurent désormais. A qui la faute?

Toi et moi, on aurait pu se trouver à cette même terrasse ce soir-là. Et ce sont nos mères qui se lamenteraient aujourd’hui, car rien n’est pire que de perdre son enfant. A qui la faute ?

Le café Aziz Istanbul, tenu par des musulmans, fréquenté par des musulmans, est un endroit où on se retrouve pour manger, boire, rire et fêter la vie, comme cette famille qui célébrait les 9 ans de leur fils. Ce même fils, qui devra maintenant grandir seul, et se souvenir à jamais de ce jour noir. Alors ? A qui la faute ?

La faute, c’est celle de ces faux musulmans intégristes. Ils ont frappé au hasard, ne faisant que détruire aveuglément. Ces terroristes, qui n’ont aucun scrupule à tuer leurs frères musulmans, des Imams, et même le président des Imams du Koweït, sans aucune hésitation! Ces terroristes, qui ont renié les principes d’Allah, notamment que « Les croyants ne sont que des frères ». Depuis quand assassine-t-on ses propres frères ?!

Ces djihadistes qui, sûrement venus du Mali, ont semé la mort parmi nous n’ont rien de musulmans ! Non seulement ils ne respectent rien, mais en plus ils ont mené leur attaque de la manière la plus stupide qui soit, assassinant des croyants, des hommes saints, et ils sont morts pour rien. Leur bêtise fait peur à voir, et ceux qui oseront revendiquer cet acte lâche et aveugle seront la risée de tous.

Alors, mes frères, soyons forts, car c’est seulement ensemble que nous pourrons nous débarrasser de ces barbares, qui empoisonnent notre beau pays.

Et c’est à eux que je m’adresse à présent : le Burkina Faso, pays des hommes intègres, n’a que faire de vos croyances extrémistes et criminelles ! Ce n’est pas l’Islam que vous prônez, c’est l’intolérance et la violence. Nous voulons vivre en paix et en hommes libres. Bravo à nos forces de sécurité et à nos militaires courageux qui sont venus à bout de ces forcenés, ils sont notre fierté. Le Burkina ne se laissera pas faire !

Issa Bâ

@issaba170