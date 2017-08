Inondation à Koubri : Le ministère en charge de l’eau sur les lieux

60 PARTAGES Partager Twitter

Dans la nuit du 25 au 26 août 2017, la commune de Koubri a fait les frais d’une inondation. Une digue du barrage « Naaba Zanna » a cédé. L’eau a envahi une partie de la commune, notamment le monastère Saint Benoit et des champs de maraîchage. Une délégation du ministère en charge de l’eau et de l’assainissement a constaté les dégâts de l’inondation ce lundi 28 août 2017 à Koubri.

La digue du barrage de Koubri, commune située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, a cédé dans la nuit du vendredi 25 août 2017. Le monastère Saint Benoit de Koubri semble être le site le plus touché. Le passage des eaux a laissé des dégâts et le monastère de ladite commune a été submergé avec des dégâts matériels mais pas de perte en vie humaine.

Un triste constat ce lundi 28 août 2017. Des flaques d’eau par ci, des murs détruits par-là. Dans certains bâtiments, l’on tente toujours de racler l’eau et de sauver le reste. Le maraîchage aux abords du barrage a également pris un coup.

Le maire de la commune de Koubri, Marcel Zoungrana, a affirmé que le barrage est animé par plusieurs producteurs maraîchers. « C’est une perte énorme. Cet incident est venu augmenter le taux de chômage dans ma commune et diviser la commune en deux. Nous demandons à l’Etat de faire quelque chose pour la commune de Koubri », a-t-il lancé. Il a également signalé que la destruction de la digue n’est pas due à une pluie tombée dans la zone.

Le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, a fait comprendre qu’il était venu constater l’impact de l’eau sur les investissements du monastère.

Il a rappelé que « le monastère est un investissement historique et au delà de son aspect confessionnel, c’est un investissement socio économique qui impacte l’économie de notre pays ».

« Nous portons notre compassion à toute la communauté sur place ici. Nous constatons une brèche totale de la digue, une vidange totale de la cuvette, une érosion importante des investissements agricoles. C’est un sinistre en matière de construction de barrage », a-t-il constaté.

Le ministre a promis de faire un diagnostic scientifique avec des levées topos et des sondages géotechniques.

Mais dans l’immédiat, Niouga Ambroise Ouédraogo a promis de prendre des mesures pour préserver les eaux des futures pluies dans le but d’atténuer la perte économique et sociale que constitue la rupture du barrage. Une petite barrière, reproduire une digue semi provisoire en rebouchant la brèche, sont des possibilités que le ministère en charge compte entreprendre dans le but de permettre aux agriculteurs de terminer leurs productions.

Oubian Seimata, directrice régionale du centre des eaux et de l’assainissement, a affirmé que « nous sommes venus pour constater l’état de dégradation du barrage qui menace de céder ». Comme solution elle préconise la mise en place d’une équipe de surveillance et de contrôle du barrage. En rappel, dans la commune de Koubri une cinquantaine de barrages on été réalisés par le père blanc entre 1960 à 1980.

Jules César KABORE

Burkina 24

Les dégâts au monastère Saint Benoit de Koubri