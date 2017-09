Tabaski : « Que le Tout-Puissant protège le Burkina des forces du mal »

0 PARTAGES Partager Twitter

Ceci un message de Me Bénéwendé Sankara, président de l’Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS) à l’occasion de la fête de Tabaski.

Jour de communion et de prières, l’aïd el Kébir ou la Tabaski est aussi un moment privilégié de partage et de solidarité en Islam. A cette occasion, au nom de l’Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS), je présente mes meilleurs vœux et souhaite à toutes à tous une bonne fête de l’aïd el Kébir dans la quiétude, la joie et la santé.

Puisse Allah, le Miséricordieux, agréer nos œuvres et nous donner l’occasion de les perpétuer bien des années encore dans la prospérité.

C’est le lieu pour moi de demander au Tout-Puissant dans son infinie bonté et omniscience, qu’il protège le Burkina Faso contre les forces du mal, les évènements malheureux et les catastrophes de tout genre.

Enfin, je prie que le Très-Haut dans sa clémence et immense plénitude nous pardonne et guide chacun de nous sur le chemin de la paix, la concorde, la justice sociale et la réconciliation de tous les fils et filles de notre cher Faso.

Que Dieu bénisse chacun de nous !

Avec le Peuple, Victoire !

Fait à Ouagadougou, le 31 août 2017

Le Président