Leadership : Performance Academy forme des élèves et étudiants

La cérémonie d’ouverture de la première édition du camp leadership organisé par Performance Academy (PERFAC), a eu lieu le jeudi 7 septembre 2017 à Ouagadougou. Le thème de la première édition est « comment s’organiser efficacement pour réussir sa vie et ses études ? ».

Le camp leadership organisé par Performance Academy (PERFAC), a été lancé ce jeudi 7 septembre 2017 à Ouagadougou. Il regroupe 25 participants venus des lycées, collèges et universités et prend fin le 9 septembre 2017. Cette formation va durer 3 jours et les modules vont porter sur le développement personnel, mais aussi sur des thématiques académiques, a noté Kadre Sawadogo. Il ajoute que des techniques de lecture et de prise de notes seront aussi inculquées lors de ses trois jours. A l’issue de la formation les participants repartiront avec des attestations.

Kadre Sawadogo, membre formateur du PERFAC, explique que l’idée d’une telle formation est partie d’un constat : » tout ce qui est discours sur le développement humain évolue dans des réseaux de professionnels et ne touche pas le milieu scolaire et estudiantin (…) Notre ambition est de porter ce discours dans ce milieu », indique le formateur.

Adama Kanazoé, parrain de l’activité, a lié les objectifs de cette formation à ceux du Plan national de développement sanitaire (PNDS) : « Le développement du capital humain est un des axes très important du PNDES et l’activité de PERFAC entre droite en ligne avec ces objectifs« , a-t-déclaré.

Il signale que malgré la jeunesse de l’association, « elle envoie un signal fort à l’ensemble de la jeunesse ». Adama Kanazoé a souhaité que les participants soient des Hommes intègres et qu’ils croient en l’avenir car, dit-il, « c’est possible de changer les choses au Burkina parce que le potentiel résiduel est important et a pour base, le capital humain ».

Cette formation vise à développer chez les participants, l’état d’esprit de l’individu qui gagne, qui réussit, le sens du développement personnel, le sens de la responsabilité citoyenne et de la culture de la paix et des techniques pratiques pour l’amélioration des performances académiques. Les formations, à en croire les organisateurs, seront assurées par personnalités du monde scientifique, politique et du secteur des affaires.

Aimé KPODA (Stagiaire)

Burkina 24