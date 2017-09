Informatique : Le langage Python en vogue !

1 PARTAGES Partager Twitter

Selon une étude menée par le site « Stack Overflow » et rapportée par « l’informaticien », le langage Python est aujourd’hui le plus utilisé dans le monde par les développeurs, devant Javascript, Java, C#, PHP et C++.

L’on a tendance à croire que les développeurs sont des personnes très attachées à leur langage de prédilection et qu’il n’est pas aisé de les faire changer de langage informatique. En quelques années, le site de « Stack Overflow » est en passe d’être la référence pour les développeurs.

C’est une étude qui le dit. Le site est aujourd’hui classé 57e site le plus visité au monde, selon le classement établi par « Alexa ». Ce qui est considéré comme une sacrée performance pour un espace qui s’adresse exclusivement aux développeurs.

Stack Overflow revendique une audience de 50 millions de développeurs par mois. Les statistiques d’usage dévoilées à épisodes réguliers ont donc valeur de référence. C’est notamment le cas des « Stack Overflow Trends » qui dévoilent les langages, systèmes d’exploitation, systèmes mobiles les plus utilisés. Les tendances existent depuis la création du site en 2008.

Dans une note de blog publiée récemment à cette adresse, l’auteur de l’écrit, David Robinson, démontre la croissance soutenue du langage Python durant les cinq dernières années, particulièrement dans les pays à haut niveau de PNB par habitant. L’auteur précise que ces pays (USA, Allemagne, France, UK, Canada, etc.) comptent pour 64% de l’audience du site.

Il fait savoir que la croissance soutenue depuis 5 ans et en forte accélération entre 2016 et maintenant a permis à Python de devenir aujourd’hui le langage de programmation le plus utilisé devant Javascript, Java, C#, PHP et C++.

David Robinson indique aussi, selon « l’informaticien », que l’étiquette Python a été la plus visitée sur le site à partir du mois de juin 2017 aux Etats-Unis et au Royaume Uni et figurait en 2e place dans les autres grandes Nations. Selon ses estimations, si la croissance se poursuit à ce rythme, Python sera un indiscutable N°1 à l’horizon 2020 avec une part de marché de 15%, loin devant ses poursuivants.

