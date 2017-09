English-Français Festival Ouaga hisse le drapeau de sa 2ème édition 

1 PARTAGES Partager Twitter

La deuxième édition du festival English- Français Festival Ouaga se déroulera du 25 au 29 octobre 2017 à Ouagadougou.

La deuxième édition du « English- Français Festival Ouaga 2ème édition » se déroulera du 25 au 29 octobre 2017 à Ouagadougou, ont annoncé les responsables de B. Smarley Pictures International, la structure organisatrice, au cours d’un point de presse ce 13 septembre 2017.

Le festival se tiendra à l’espace aéré de la mairie Arrondissement N°5-Ouagadougou (ex-Bogodogo) de 9h à 23h. Selon les animateurs du point de presse, l’activité vise la promotion de l’intégration, du civisme, de l’entrepreneuriat.

Le leadership féminin, l’éducation des filles ainsi que la protection des filles-mères abandonnées en vue de la consolidation de la paix internationale durable au Burkina Faso sont aussi en ligne de mire.

Selon Ousseni Sawadogo, promoteur de English-Français Ouaga, « nous organisons cette 2ème édition dans le cadre de la promotion de l’intégration et du civisme au niveau du Burkina et de l’Afrique. Voila pourquoi nous intégrons fondamentalement les communautés vivant au Burkina Faso ».

Trois championnats littéraires internationaux sont prévus au cours de ce festival à savoir une dictée en anglais, un concours d’art oratoire en anglais et français et la lecture de texte en anglais. Ces championnats sont réservés à toute catégorie de personne dont les élèves, les étudiants et les travailleurs.

Deux innovations sont attendues à cette édition. Il s’agit de la célébration de « Africa Women Night » prévue pour le 27 Octobre et de la séance publique d’aérobic prévue pour le 28 octobre 2017. Toutes ces activités se dérouleront sur le site du festival.

Yasmine SANON et Ismène KPEDJO (stagiaires)

Burkina 24