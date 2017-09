Crise à l’Hôtel Silmandé : Les griefs de l’UAS

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Unité d’action syndicale (UAS) dénonce la crise à Sopatel Silmandé et met en garde contre la violation des libertés syndicales.

L’UAS révèle, au cours d’une conférence de presse ce 18 septembre 2017 à Ouagadougou, avoir participé à 19 actions face aux atteintes portées à la liberté syndicale, particulièrement sur la question de l’hôtel Silmandé. « Aucun dossier de licenciements abusifs des travailleurs et délégués de cet hôtel n’a été repris à ce jour », déclare Bassolma Bazié, porte-parole de l’Unité d’action syndicale.

Suite aux multiples rencontres entre les différentes parties en crise, les deux ministres en charge du travail, du tourisme et le gouvernement, l’UAS affirme avoir constaté que la direction de l’hôtel Silmandé fait preuve de manque de respect vis-à-vis des autorités.

Les raisons qui expliquent ce manque de respect, selon l’UAS, sont le rejet des propositions du ministre en charge du travail à la suite de la rencontre tripartie du 26 juin 2017 et la diffusion d’un communiqué « trompeur » appelant les travailleurs de l’hôtel à la reprise du travail au moment où le gouvernement, à travers les ministres en charge du travail et du tourisme, poursuit les concertations avec l’Unité d’action syndicale.

Les secrétaires généraux des six centrales syndicales et 17 syndicats autonomes ont décidé d’adresser de nouveau une correspondance au ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale en vue d’une dernière rencontre tripartie dans un délai d’une semaine.

Le porte-parole de l’Unité d’action syndicale déclare que « passé ce délai, l’UAS assumera ses responsabilités à travers des sit-in et motions de grève sur tout le territoire ». Il invite d’ores et déjà tous les responsables syndicaux aux plans national, sectoriel et géographique à se mettre en ordre de bataille pour défendre la liberté syndicale pour un traitement adéquat de la crise à Sopatel Silmandé.

Ismène KPEDJO et Yasmine KPEDJO (Stagiaire)

Burkina24