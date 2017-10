Alain Traoré : « La qualification passe par le match » contre l’Afrique du Sud

344 PARTAGES Partager Twitter

C’est ce samedi 7 octobre que les Etalons du Burkina affrontent les Bafana Bafana d’Afrique du Sud à Durban. Pour cette rencontre, Alain Sibiri Traoré, auteur du but égalisateur contre le Sénégal à Ouagadougou, reconnait que la rencontre est capitale pour la qualification après la décision de la FIFA de faire rejouer le match entre l’Afrique du Sud et le Sénégal.

Son but égalisateur (2-2) contre l’Afrique du Sud le 5 septembre 2017 au Stade du 4-Août de Ouagadougou a permis au milieu de terrain des Etalons du Burkina Alain Traoré de retrouver de la confiance. Mais, ce n’est pas pour lui, selon le gaucher qui évolue désormais au Qatar. « Toute l’équipe est sur une bonne trajectoire. On est bien. Il faut profiter de notre dynamisme pour aborder ce match. Je sais que l’Afrique du Wud a une très bonne équipe. Il faut bien se préparer et faire un gros match pour avoir un résultat ici », explique Alain Traoré.

Le Burkinabè fait confiance à ses coéquipiers : « je pense qu’on a les moyens. On a la capacité. J’espère que tout le monde viendra en bonne santé. Si on est tous au complet et en forme, je pense qu’on est une très bonne équipe ».

« On a tous conscience de l’enjeu de ce match »

Après la décision de la FIFA de faire rejouer la rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde entre l’Afrique du Sud et le Sénégal, les plans des Etalons sont désormais chamboulés. Ils doivent composer avec une donne qu’ils n’avaient pas prévue. Et pour cela, Alain Traoré pense qu’il s’agit du match à ne pas perdre.

« La qualification passe par ce match. Si on arrive à faire un très bon résultat ici, je pense qu’on a 80 à 90%… un pied en Russie », ajoute le grand frère de Bertrand Traoré qui poursuit : « On a tous conscience de l’enjeu du match. C’est un match qui va être très important pour le peuple burkinabè et pour nous aussi acteurs. Ce n’est pas donné à tout le monde de jouer une Coupe du monde. La preuve, nous on est à la recherche de cela depuis des années. Depuis le début de notre carrière, on essaie d’obtenir une qualification à la Coupe du Monde. Cela passe par le match de samedi ».

Gagner les deux matchs

Malgré cette décision inconfortable pour laquelle le Burkina a saisi le tribunal arbitral du sport, le numéro 10 des Etalons fait savoir que cela peut être un mal pour un bien. « Ça peut nous galvaniser. Ça peut être une motivation supplémentaire même si on n’a pas besoin de ça. Il faut le prendre en compte », conseille Alain Traoré. Toutefois, il déplore une décision tardive de la FIFA qui chamboule tout dans le programme des différentes équipes et donne plus de chance au Sénégal.

« Ça arrive à un moment très stratégique de la compétition. Il reste deux matchs pour chacune des équipes et pour le Sénégal il reste trois matchs. (il rit) Nous, le plus important c’est de gagner les deux matchs. Comme cela, on n’aura rien à se reprocher et on pourra sortir de ce groupe la tête haute ».

Pour Alain Traoré, si les Etalons gagnent ces deux matchs, quelle que soit l’issue finale des éliminatoires, les Burkinabè devraient être fiers de leur équipe.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24