Awa Ouédraogo : De l’architecture à la décoration

Architecte d’intérieur de formation, Awa Ouédraogo s’est lancée dans la décoration depuis une dizaine d’années au Burkina Faso à travers son entreprise Tendance déco. Burkina24 est parti à sa rencontre.

Décoratrice des salles lors des mariages, baptêmes, et autres évènements, Awa Ouédraogo, directrice générale de Tendance déco, une entreprise qui s’occupe de la décoration et des finitions de bâtiments, est architecte d’intérieur de formation.

Après des études en architecture et 3 ans de spécialisation en France dans l’architecture d’intérieur, elle dit avoir trouvé son chemin dans la décoration. « Il me fallait mieux que cela (l’architecture) pour pouvoir mieux m’exprimer. C’est à travers cela que j’ai opté pour une spécialisation en architecture intérieure et là, j’ai trouvé ma voie car je suis plus à l’aise dans la décoration».

Partenaire de certains grands évènement comme le Kundé, Awa Ouédraogo et son équipe de 12 personnes ont aussi mis leurs touches dans la décoration de la Journée du paysan, certains 11-Décembre, le lancement de Orange Burkina et bien d’autres évènements.

Pour elle, son travail parle de lui-même. «On vient à tendance déco parce que mon travail a attiré vers moi ».

Dans un secteur où la concurrence est rude, Awa Ouédraogo qui, pour le départ, avait opté pour des mariages de standing, dit envisager faire des décorations à la portée du citoyen moyen burkinabè à travers plusieurs catégories de décorations.

Elle explique que dans la décoration, les couleurs choisies et le thème de l’évènement doivent se marier jusqu’au moindre détail.

En plus de la décoration, Awa Ouédraogo fait du commerce à travers la vente des colliers et des bouquets de mariés.

Saly OUATTARA

