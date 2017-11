Ministère de la Culture : Tahirou Barry cède la place à Issouf Sawadogo

0 PARTAGES Partager Twitter

Le nouveau ministre de la culture des arts et du tourisme, Issouf Sawadogo, a été officiellement installé dans ses fonctions ce lundi 6 novembre 2017 à Ouagadougou. Il remplace Tahirou Barry qui a démissionné de son poste. La cérémonie de passation a été marquée par des allocutions du ministre sortant Tahirou Barry et de celui entrant Issouf Sawadogo.

Issouf Sawadogo, qui a été nommé le 30 octobre dernier, a pris fonction ce 6 novembre 2017 après avoir reçu ses charges de Tahirou Barry, démissionnaire depuis le 26 octobre 2017.

Tahirou Barry, qui a passé environ deux ans à la tête du département, a servi la nation en tant que chargé de mission et non en tant que ministre. C’est ce qu’il dit. « Je suis venu en tant que ministre et je repars chargé de leçons, d’enseignement et de reconnaissance », souligne-t-il. Il a également souhaité plein succès au nouveau ministre entrant Issouf Sawadogo.

Quant au nouveau ministre, il a rendu hommage à ses devanciers de la culture et a fait remarquer qu’il est animé d’un sentiment de fierté. « Etre ministre c’est encore un milieu extrêmement important où en donnant le meilleur de soi-même, on peut ensemble faire progresser son pays ». Il a annoncé que ses priorités seront de faire avancer les dossiers que son prédécesseur n’a pas pu terminer et asseoir ensuite un programme dans le cadre de la vision du gouvernement et du président du Faso. « Je vais travailler avec toutes les personnes qui sont efficaces », a-t-il entonné.

Issouf Sawadogo invite ses collaborateurs à travailler ensemble pour ajouter des acquis aux acquis qui existent déjà.

Mais que deviendra Tahirou Barry ? « Mon avenir appartient à Dieu». C’est la réponse donnée par le ministre sortant.

Irmine KINDA

Burkina24