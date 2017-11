11 PARTAGES Partager Twitter

L’ancien ministre de la culture Tahirou Barry, qui a démissionné du gouvernement, annoncé comme invité de l’émission « Sur la Brèche » le 5 novembre 2017 à la RTB Télé, n’est finalement pas apparu à l’écran. En attendant une réaction de la direction générale de la télé (restée pour le moment inaccessible aux tentatives de Burkina24) et du ministre de la communication, Remis Dandjinou (qui a promis une réaction), voici ce que Tahirou Barry a déclaré à ce sujet. C’était en marge de l’installation de son successeur, ce 6 novembre 2017 à Ouagadougou.

« J’ai été invité le dimanche 29 octobre et j’ai donné mon accord pour participer. Et à la veille de l’émission, j’ai été appelé par l’animateur pour m’informer que l’émission n’aura plus lieu.

Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont guidé la non tenue de l’émission mais si c’est la vérité qu’on veut assassiner, qu’ils sachent qu’on ne peut pas cacher le soleil avec la main.

Quelle que soit la puissance d’une personne, quels que soient les pouvoirs qui lui sont dévolus, cette personne ne pourra jamais empêcher la lumière du jour de s’étaler, quelle que soit la profondeur de l’obscurité ».