Afrique du Sud # Sénégal (0-2) : Le Burkina dit adieu à la Coupe du Monde 2018

Les Étalons du Burkina savaient qu’ils n’avaient plus leur destin en main depuis la décision de la FIFA, le 6 septembre 2017, de faire rejouer le match entre l’Afrique du Sud et le Sénégal pour « manipulation ». Cette rencontre s’était soldée par le score de 2 à 1 pour l’Afrique du Sud. Un an après, cette rencontre rejouée a permis au Sénégal de se qualifier.

Le Burkina Faso n’ira pas à la Coupe du Monde prévue l’année prochaine en Russie. Le sort des Étalons, dans la course aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, était lié à la rencontre à rejouer entre l’Afrique du Sud et le Sénégal. A l’issue de ce match, les Lions ont obtenu leur ticket pour la Coupe du Monde Russie 2018 en s’imposant 2 à 0 contre les Bafana Bafana.

C’est la deuxième fois que le Sénégal se qualifie pour une Coupe du Monde. La première fois, c’était lors de la CAN 2002 en Afrique du Sud. A l’époque, l’actuel entraîneur des Lions du Sénégal était joueur à l’époque. Le Sénégal avait été éliminé en quart de finale.

Avec cette victoire, le Sénégal compte désormais 11 points+6 devant le Burkina Faso (6pts), le Cap Vert (6pts-4) et l’Afrique du Sud (4pts-2). Les Étalons ne peuvent plus donc se qualifier avec un tel classement bien qu’il reste encore un match à jouer dans ce groupe pour chacune des équipes

La rencontre prévue entre le Burkina Faso et le Cap Vert lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 ne compte plus que du beurre. Mais le défi pour Charles Kaboré et ses coéquipiers, c’est de terminer ces éliminatoires en beauté devant leur public surtout après la lourde défaite (3-1) en Afrique du Sud.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24