Afrique du Sud # Sénégal : « Pour moi ce match ne compte pas », confie Duarte

Le sélectionneur des Étalons Paulo Duarte était face à la presse ce lundi 13 novembre 2017 à la veille de la rencontre avec le Cap-Vert. Même si au classement, les Étalons n’ont aucune chance de se qualifier après le résultat du match à rejouer entre l’Afrique du Sud et le Cap-Vert, Paulo Duarte pense toujours à la qualification car pour lui, ce match ne compte pas.

L’attitude après le match Afrique du Sud # Sénégal : « Qu’est ce qui a changé dans mon plan pour ce match ? Rien n’a changé. J’ai eu l’opportunité d’en parler toute la semaine avec vos collèges. Il y en a qui m’a même demandé comment préparer ce match de gala. Je ne sais pas qui vous a dit que c’était un match de gala. S’il y a un joueur qui pense qu’il y a un match de gala avec Duarte, jamais il ne va jouer. Il n’existe pas de match de gala lorsqu’on défend les couleurs nationales. Les matchs de gala, c’est quand il n’y a pas de points à prendre».

L’amertume de Duarte : « Qu’est ce qui a changé après la victoire du Sénégal ? Pour moi, c’est zéro. La FIFA a pris la plus mauvaise décision que je n’ai vue. Comme je l’avais dit, la FIFA a pris la plus mauvaise décision que j’ai vue de ma vie. On a vu Thierry Henry qui a fait la passe de la main lorsque la France a joué contre l’Irlande. On a vu Maradona qui a marqué un but de main, la FIFA n’a jamais rien dit. Aujourd’hui, on voit ce que la FIFA a fait. Clairement, la FIFA a donné un septième match au Sénégal. On a pris un but en Afrique du Sud qui n’était pas un but. On a pris un carton rouge à domicile qui n’en valait pas la peine. Donc pour moi, ce match ne compte pas ».

En attendant la décision du TAS : « Quand je dis que ça ne compte pas, cela veut dire qu’il reste une dernière décision qui est celle du TAS. Même si la FIFA a fait jouer un septième match pour permettre au Sénégal de se qualifier, on va attendre. On va attendre les derniers matchs, la décision du TAS. C’est le message que je passe aux joueurs. Gagner notre match et laisser les choses avec le TAS. Le TAS va dire si on a raison. Même si le TAS ne donne pas raison, on retiendra que cette décision de rejouer le match était scandaleuse ».

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24