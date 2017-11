Le premier robot citoyen au monde est saoudien

60 PARTAGES Partager Twitter

Des robots à forme humaine, dotés d’intelligence artificielle et capables de répondre à des questions précises. Le mythe devient peu à peu réalité. Le robot Sophia en est un exemple. Ses mimiques sont étonnantes et c’est la première machine qui a reçu le statut de citoyen. C’est à Riyad, en Arabie Saoudite, que l’honneur lui a été remis le 26 octobre 2017. Sophia manie l’art de la conversation.

L’Arabie saoudite a décidé d’être le premier pays au monde à donner la nationalité à un robot. Ce robot, c’est Sophia. Créée par la société hongkongaise « Hanson Robotics », elle est aujourd’hui considéré comme le robot le plus technologiquement avancé et le plus « expressif au monde ».

Sophia est un robot pas comme les autres, reconnaît le site « SudInfo.be« . Si elle a beaucoup de qualités et notamment celle d’être capable de reproduire plus d’une soixantaine d’expressions faciales, elle est surtout le premier robot, féminin de surcroît, à obtenir la nationalité d’un pays.

« J’ai été surprise. En tant que robot, mes créateurs m’ont toujours dit que j’appartenais au monde. Mais ensuite j’ai réalisé que l’Arabie saoudite est simplement le premier pays à me reconnaître », répond Sophia, lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense de sa récente nationalité saoudienne, acquise lors du salon de Riyad il y a quelques semaines.

Sophia a été créée en réalité pour s’adapter au comportement humain. « Je souhaite vivre et travailler avec les humains, donc j’ai besoin d’exprimer des émotions pour comprendre les humains et construire un climat de confiance avec les gens », a-t-elle déclaré.

Sophia peut aussi faire preuve d’humour. Avez-vous peur de quelque chose ? « Prendre une douche ou un bain me terrifie », ironise-t-elle. Alors que ses capacités sont déjà assez impressionnantes, Sophia devrait devenir encore plus performante. Ses créateurs ont mis en ligne une plateforme qui permet à n’importe quel programmeur d’ajouter des modules à son intelligence artificielle.

Synthèse de Noufou KINDO

Burkina 24