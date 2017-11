Rdc : Un accident ferroviaire tue au moins 30 personnes dans la province du Lualaba

27 PARTAGES Partager Twitter

Une catastrophe ferroviaire s’est produite le matin de ce dimanche 12 novembre 2017 dans la province du Lualaba au sud de la République Démocratique du Congo. Le provisoire bilan publié fait état d’une trentaine de morts et de nombreux blessés. Toutefois, les recherches se poursuivent.

«Les dégâts sont énormes. Il y a jusque-là une trentaine de corps, 26 blessés qui ont été acheminés à l’hôpital de Lubudi… Les recherches se sont poursuivies jusque tard le soir. C’est un accident grave», a confié à des médias le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej Mangez.

Le gouverneur réagissait ainsi à la catastrophe ferroviaire qui venait de se produire à Buyofwe, village dans la province du Lualaba, vers la cité minière de Luena de la province voisine du Katanga.

A ce jour, il est encore difficile de déterminer les causes de cet accident tandis que les résultats de l’enquête de l‘équipe d’experts de la Société nationale de chemin de fer du Congo ( SNCC) s’y mettent. Toutefois, à en croire le gouverneur de cette province, il s’agirait du déraillement d’un train de marchandises chargé de citernes d’essence et de mazout.

Le RDC est le théâtre de réguliers accidents de trains. Le dernier accident ferroviaire dans cette province date de 2014 et qui a coûté la vie à plus de 136 morts et fait 200 blessés.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: Africanews