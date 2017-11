Payez vos factures d’eau dans les agences Ecobank, Orabank ou par Orange Money.

36 PARTAGES Partager Twitter

L’ONEA a le plaisir d’informer son aimable clientèle que le paiement des factures d’eau peut également se faire dans les agences Ecobank de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou, à partir des Terminaux de Paiement Électronique (TPE) et dans les guichets Orabank ou par Orange Money.

Pour ceux qui ont un compte Orange money, il convient de noter que le code ISSD a changé, désormais il faut composer *144*4*2*3# ok.

Pour ceux qui n’ont pas de compte Orange Money, il suffit de vous rendre à la boutique Orange Money la plus proche.

Il est important de noter que pour le paiement des factures d’eau :

– Par Orange Money le client est facturé à 250 FCFA par l’opérateur orange.

– Par Orabank, le client paiera à Orabank et par facture, une commission selon les cas ci-dessous :

• Pour toute facture dont le montant est inférieur ou égal à 2000 FCFA, le client payera une commission de 150 FCFA HT en sus.

• Pour toute facture dont le montant est supérieur à 2000 FCFA, il payera 200 FCFA HT en sus.

– Dans les agences Ecobank de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou, vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Ecobank et le paiement des factures d’eau se fait sans frais.

Chers clients, l’ONEA vous invite à profiter de ces possibilités mises à votre disposition pour faciliter le paiement de vos factures d’eau.

L’ONEA à votre service !

Le département communication