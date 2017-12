Décorations et reconnaissances pour les médaillés sportifs en 2017

64 PARTAGES Partager Twitter

Il existe enfin une cérémonie de récompense pour tous les athlètes qui ont remporté des médailles au nom du Burkina Faso chaque année. Pour la première fois, le ministère des sports et des loisirs a organisé une cérémonie de récompense pour ces athlètes qui ont marqué l’année par leurs performances.

Les athlètes qui brillent sur les terrains africains et internationaux se plaignent très souvent d’être oubliés par les autorités. Le ministère des sports et des loisirs (MSL) a pris ces critiques en compte et souhaite corriger cette anomalie. C’est pourquoi, il a organisé le samedi 23 décembre 2017 une cérémonie de décoration des athlètes qui ont rapporté au Burkina des médailles.

« Vous permettrez de saluer l’entregent et la persévérance, le talent de tous ces sportifs qui, cette année ont porté haut les couleurs nationales et ont été les meilleurs ambassadeurs de notre pays », a affirmé Taïrou Bangré.

Ils sont près de 170 sportifs. Parmi eux, 35 athlètes ont remporté des médailles d’or au profit du Burkina Faso. « Ce nombre constitue le témoignage éloquent de la vitalité de notre sport, nanti de talents qui ne demande qu’à éclore au plus haut niveau à la condition de bénéficier de soutiens conséquents », reconnait le ministre des sports et des loisirs.

Certains de ces athlètes ont été décorés tandis que d’autres ont reçu des prix d’encouragement en espèces, des survêtements et des attestations de reconnaissance. La double médaillée d’or aux Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan Marthe Koala (100m haies et saut en longueur). Hugues Fabrice Zango, médaillé d’or au triple saut était absent à la cérémonie. Selon le ministre des sports et des loisirs, cette cérémonie aurait dû se dérouler à une occasion spéciale dénommée la Nuit des médaillés. Mais, il a assuré que cette cérémonie aura lieu l’année prochaine.

