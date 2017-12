La magie de Noël a opéré dans la vie d’Emmanuel Eboué ruiné

4 PARTAGES Partager Twitter

Récemment Emmanuel Eboué avait lancé un appel à l’aide à ses anciens coéquipiers le long d’une interview dans le périodique britannique « Daily Mirror ». L’ex-guners fait l’expérience d’une lamentable ruine à la suite d’un divorce qu’il gardera à jamais en mémoire. Ce jour de Noël, son ancien club, le Galatasaray, selon le site LCI, lui aurait fait une offre, question de lui permettre de remonter la pente.

Le 23 décembre 2017, l’Ivoirien Emmanuel Eboué, 33 ans, avait réussi à faire couler les larmes de ses fans et nostalgiques de ses relances à Arsenal où il a servi plus de cinq années durant. Il racontait dans les moindres détails sa nouvelle vie d’indigent survenue après son divorce et même ses projets de suicide.

Répondant à la demande d’aide d’Emmanuel Eboué à ses anciens clubs, le Galatasaray, Turquie, dont il a fait partie de l’effectif de 2011 à 2015 au travers de son coach, Fatih Terim, aurait décidé de lui proposer de devenir l’entraîneur-adjoint de l’équipe des jeunes de moins de 14 ans (U14).

Selon le média turc FutbolArena qui a relayé cette information reprise par notre source, Fatih TERIM, évoquant la situation d’Eboué a indiqué que son club ferait parler son cœur.

« On m’a parlé d’Eboué dans le vestiaire. On fera tout ce qui est de notre ressort pour l’aider », aurait-il déclaré devant ses joueurs ce dimanche 24 décembre.