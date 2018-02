Fasofoot : L’incroyable but de Razack Bénin contre le RCK

0 PARTAGES Partager Twitter

Le Fasofoot était à sa 18e journée ce week-end. La clôture de cette journée s’est disputée le lundi 26 février 2018 au Stade Dr Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Elle a été marquée par la victoire de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) face à Majestic Sporting Club de Saponé et le nul concédé par le Rail Club du Kadiogo (RCK) contre le Santos FC, lanterne rouge. Mais, cette rencontre a fait sensation avec le but de Razack Bénin face à ses anciens coéquipiers.

Le Santos FC se bat corps et âme pour demeurer dans l’élite du Fasofoot. A l’occasion de la 18e journée du championnat national de football, elle était encore mal partie puisque menée par le Rail Club du Kadiogo (RCK), champion sortant sur la marque de 1 à 0 avant la pause. Ce match se jouait au Stade Dr Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou ce lundi 26 février.

Plus combative et face à une équipe qui a le moral au talon après son élimination au Tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’éclair est venu de Razack Bénin, révélé dans le Fasofoot par l’Union Sportive de la Comoé (USOC) il y a deux saisons. Face à ses anciens coéquipiers, Razack Bénin a permis au Santos FC de revenir au score (1-1) en lobant d’un tir puissant et bien ajusté à 25 mètres, l’international Aboubacar Sawadogo. Ce dernier, sur l’action, est resté impuissant tout comme sa défense qui n’a pu qu’observer la merveille envoyée par le joueur du Santos FC.



Célébration comme Lionel Messi

Un but célébré à la manière de Lionel Messi face au Réal Madrid au Stade Santiago Bernabeu la saison dernière en Liga espagnol. Razack Bénin, désigné meilleur espoir du Fasofoot, il y a deux ans par la cérémonie les Sabots d’Or est allé présenter son maillot à la tribune traditionnellement occupé par les supporters de l’ASFA Yennenga. Un but aussi sous forme de revanche puisque Razack Bénin, véritable poison dans la défense du club pour lequel il a déjà joué (RCK), l’avait quitté dans des conditions difficiles.

Il a choisi le Santos FC pour se relancer. Le match s’est achevé sur le score d’un but partout. Malgré tout, le Santos garde la queue du championnat.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24