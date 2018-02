Burkina : Ouverture du procès sur le putsch de Diendéré et compagnie

103 PARTAGES Partager Twitter

Le procès du putsch de septembre 2015 s’est ouvert ce 27 février 2018 à Ouagadougou.

Regardez l’arrivée des accusés. Cliquez ici

Les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé et 82 autres accusés comparaissent ce 27 février 2018 devant le tribunal militaire pour répondre des faits reprochés à eux et commis pendant le putsch du 16 septembre 2015.

C’est peu avant 8h que le cortège transportant les accusés, sous forte escorte sécuritaire, est arrivé à la salle des banquets de Ouaga 2000 où le procès a été délocalisé.

Débuté à 9 heures ce mardi 27 février 2018, l’audience a été suspendue après des « observations préliminaires » soulevées par les avocats de la défense et l’épuisement de la liste des généraux éligibles en qualité de juges assesseurs.

La loi stipule que pour être juged assesseurs, ces derniers doivent être de grade supérieur ou plus ancien dans le même grade que l’accusé.

Les généraux Brice Bayala, Ali Traoré et Ibrahim Traoré ont été récusés car étant sur la liste des témoins produite par le général Diendere, accusé. Le général Kouamé Lougué a également été récusé sur suspicion des avocats de la défense. Seul le général de division Robert Djiguimde a été autorisé à siéger.

Devant être trois, pour l’heure c’est un seul juge assesseur qui est retenu. Le parquet a requis que le président nomme des juges de grades inférieurs.

Sur les « observations préliminaires », les avocats de la défense ont exposé un problème sur la constitution de la juridiction. Ils la trouvent illégale, ce qui n’est pas de l’avis des avocats de la partie civile et du parquet militaire. C’est sur ces discussions que la séance été suspendue à 12h 05.

Pour ce premier jour, on note 84 accusés dont 4 absents et 9 fugitifs, 304 parties civiles. Le parquet militaire a demandé le rajout de 40 autres. Par ailleurs, l’Etat burkinabè s’est constitué partie civile.

Regroupés en association, les blessés et les parents des victimes, munis de banderoles, sont présents pour se faire entendre.

Procès Coup d’Etat : Les appareils électroniques interditsCe matin s’ouvre le procès du Coup d’Etat de septembre 2015. Délocalisé à la salle des banquets, le procès des 84 accusés est public. Mais pour y accéder, les appareils d’enregistrement sonore ou vidéo sont interdits à environ 200 mètres de la salle des banquets. Les discussions entre hommes de médias et la sécurité pour la couverture du procès sont entamées, mais pour l’heure, il n’y a pas d’évolution. Cette mesure concerne également tous les participants. A noter que lors des récents procès au Tribunal militaire, les prises de vue étaient autorisées avant le début du procès. L’association des journalistes du Burkina informée, a entamé des discussions avec le Tribunal militaire. Un courrier officiel a été transmis à cet effet depuis hier soir. www.burkina24.com #lwili #Burkina #ProcesputschBf Posted by Burkina 24 on Monday, February 26, 2018

Un dispositif sécuritaire a été érigé à environ de 200 mètres de la salle d’audience. La presse burkinabè, qui espérait faire une retransmission en direct du procès, a été contrainte de réduire ses ambitions, tout appareil de prise de vue et d’enregistrement sonore ayant été interdit dans la salle d’audience.

Burkina24