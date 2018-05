Gestion foncière : Les conseillers municipaux de Ouaga renforcent leurs capacités

0 PARTAGES Partager Twitter

Les conseillers municipaux de la ville de Ouagadougou se forment sur la taxe des propriétés bâties et non bâties et la maîtrise de la gestion du foncier dans les zones non loties.

L’exécutif municipal de Ouagadougou dans le souci de favoriser l’efficacité des interventions des élus locaux organise une formation à l’endroit des conseillers. La taxe sur les propriétés bâties, non bâties et la maîtrise de la gestion du foncier dans les zones non loties sont les deux thématiques retenues pour cette cession de ce mercredi 2 mai 2018 à Ouagadougou.

Il s’agit d’armer les élus locaux de connaissances en matière de gestion de propriétés foncières pour un meilleur suivi des transactions et de l’optimisation des recettes municipales dans ces domaines. Moussa Belem, représentant du maire Central de Ouagadougou, a fait comprendre qu’avec la levée de la mesure des lotissements, « nous avons sollicité la direction générale des impôts (DGI) pour nous permettre de former nos conseillers ».

Pour lui, ce sont les élus locaux qui sont sur le terrain dans les arrondissements et ils pourront avoir un droit de regard pour mieux informer les populations.

Martine Kouda, directrice de la législation et du contentieux à la DGI, chargée de la formation, a expliqué que les échanges porteront sur les problématiques liées à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et toutes les procédures d’acquisition des terres rurales et des mutations.

Ainsi, au sortir de cette rencontre, les conseillers municipaux devront cerner le cadre juridique et réglementaire du foncier bâti et non bâti, les transactions et les mutations. Martine Kouda a précisé que les taxes sur les propriétés bâties et non bâties concernent ceux qui ont une résidence secondaire et non sur la résidence principale.

Jules César KABORE

Burkina 24