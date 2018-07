CSBE : Les Burkinabè du Nigeria ont désigné leurs délégués

44 PARTAGES Partager Twitter

Les élections des délégués au Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Étranger (CSBE) se sont déroulées au Nigeria le 03 juin dernier dans trois (03) circonscriptions électorales retenues à cet effet : la grande ville commerçante de Kano au Nord, la capitale politique fédérale d’Abuja et la capitale économique de Lagos.

Ces élections se sont tenues sous l’égide du Ministère de l’Intégration Africaine et des Burkinabè de l’Étranger qui, par arrêté du 2 mai 2018, a accordé trois (03) postes de délégués à la communauté des Burkinabè vivant au Nigeria. Ainsi, l’Ambassade, Mission Permanente du Burkina Faso à Abuja a mis en place des Comités d’organisation des élections dans les trois (03) centres.

Sur les cinq (05) candidats qui se sont présentés, trois (03) ont été élus ; il s’agit de:

– Monsieur Hama Amadou NARE (Kano), candidat unique, élu avec 87,11% des suffrages exprimés ;

– Madame Christiane Stella DRABO (Abuja), élue avec 72,97% des suffrages exprimés contre 27,03 % pour son adversaire ;

– Monsieur Ali Patiédé KABRÉ (Lagos), élu avec 78,31% des suffrages exprimés contre 21,68 % pour son adversaire.

Les scrutins se sont bien déroulés dans les trois (3) bureaux de vote. Aucun incident n’a été relevé. Aucune contestation de résultats n’a non plus été notée. Les perdants et les gagnants se sont congratulés dans une ambiance fraternelle, signe d’une bonne entente au sein de la communauté.

Pour être candidat à ces élections, il fallait être Burkinabè âgé d’au moins 21 ans et s’engager à résider dans la juridiction consulaire pendant au moins trois (03) ans, correspondant au mandat de délégué au CSBE.

Les électeurs, eux devaient avoir au moins 18 ans d’âge, être immatriculés à l’Ambassade ou au Consulat et présenter une carte consulaire ou une carte nationale d’identité, ou encore un passeport burkinabè.

Les résultats de ces élections ont été acheminés au Ministère de l’Intégration Africaine et des Burkinabè de l’Extérieur à Ouagadougou qui devra confirmer les élus à leurs postes.

À noter que les déléguées au CSBE ainsi élus prendront part, avec trois (03) autres représentants désignés par les structures associatives des Burkinabè au Nigeria, au Forum National de la Diaspora qui se tiendra du 11 au 13 Juillet prochain à Ouagadougou.

Les Burkinabè vivant au Nigeria sont des travailleurs saisonniers, des fonctionnaires internationaux, des agriculteurs, des marchands de bétail, des jeunes en transit vers l’immigration continentale et des particuliers évoluant dans divers domaines d’activités. Dans un contexte d’insécurité régionale, l’identification des Burkinabè au Nigeria constitue un chantier important de l’appui que les délégués CSBE devront apporter à l’administration burkinabè. Une thématique bien à propos dans le programme du Forum National de la Diaspora qui traitera des questions liées à la protection et la promotion des Burkinabè de l’extérieur, ainsi que leur mobilisation et organisation pour le développement national.

PROFILE DES DÉLÉGUÉS ÉLUS

Hama Amadou NARE (Délégué CSBE- Région de Kano) :

Originaire de Mansila dans la province du Yagha, Amadou Hama NARE s’est lancé très tôt dans le commerce dès sa sortie du Lycée provincial de Sebba (Province du Yagha). Il y a 10 ans, il était encore un jeune et dynamique employé de commerce à Koupela dans le Kouritenga. Véritable entrepreneur, il décida de porter son savoir-faire hors des frontières du Burkina et posa ses valises à Kano, le grand centre commercial du Nord de la première puissance économique du continent : le Nigéria. Il représente de ce fait l’image du self-made-man, véritable incarnation d’une jeunesse burkinabé qui a soif d’entreprendre à la conquête de nouveaux horizons. Le choix unanime porté sur sa personne est un message fort de la confiance que la communauté a en sa jeunesse.

Christiane Stella DRABO (Déléguée CSBE- Région d’Abuja) :

Née le 05 novembre 1978 à Ouagadougou, Stella Christiane est Administrateur du Tourisme au terme de ses années d’études à l’Institut Supérieur International du Tourisme à Tanger au MAROC en 2001. Intégrée l’année suivante dans l’Administration publique en tant qu’Administrateur du Tourisme, elle occupera le poste de Chef de Service de l’Analyse Statistique et de la Coopération Touristique, et plus tard celui de Directrice du Marketing et de la Communication de l’Office National du Tourisme Burkinabé (ONTB), puis du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou.

En 2014, elle postule et réussit au test de recrutement de Chargée de Programme Tourisme au sein de la Commission de la CEDEAO à Abuja où elle réside depuis. Stella Christiane est la trésorière de l’Amicale des Burkinabé de la CEDEAO et des autres Institutions Internationales au Nigéria dénommée SAAMBIRI. Elle a été membre du Conseil Economique et Social du Burkina Faso.

Ali Patiédé KABRÉ (Délégué CSBE- Région de Lagos) :

Juriste de formation et détenteur d’un Master Certificate en analyse économique et financière de la Lagos Business School, Ali Patiédé Kabré est journaliste professionnel et formateur à l’Université de Lagos. Il est le fondateur de Framedia communication, une entreprise de communication bilingue et de services aux médias qu’il a créée en 2009. Il est facilitateur de relations d’affaires entre le Burkina et le Nigeria et d’autres régions d’Afrique, sous l’égide de l’Union Africaine des ONG pour le Développement (UAOD-Burkina). Il a fortement contribué au renforcement institutionnel de l’Association des Ressortissants Burkinabè Résidant au Nigeria (ABRN) dont il a assumé le secrétariat général jusqu’à son élection en tant que Délégué CSBE le 3 juin 2018.

Ambassade, Mission permanente du Burkina Faso à Abuja