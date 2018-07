UBA : Communiqué de presse sur le prix Euromoney

2 PARTAGES Partager Twitter

Plus de reconnaissance pour Léo: UBA sacrée meilleure institution de banque numérique en Afrique

Le groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa Plc, vient d’ajouter à sa liste croissante de lauriers enviables en étant couronnée comme la meilleure banque en Afrique dans la catégorie numérique, lors de la cérémonie de remise des prestigieux prix Euromoney à Londres. Ce récent exploit renforce la domination de UBA dans le secteur de la banque numérique. La cérémonie de remise des prix Euromoney, qui s’est tenue le mercredi 11 juillet 2018, couvre plus de 20 catégories de produits mondiales, les meilleures récompenses et les meilleures banques dans plus de 100 pays du monde en récompensant des institutions qui ont fait preuve de leadership, d’innovation et de dynamisme sur les marchés où elles opèrent.

Dans la sélection de ses lauréats, le principe d’Euromoney s’appuie à la fois sur des données quantitatives et qualitatives pour honorer les institutions qui ont fourni les plus hauts niveaux de service, d’innovation et d’expertise à leurs clients.

Lors de la cérémonie de remise des prix, UBA a battu d’autres nominés pour remporter le prix de la meilleure institution de banque numérique en Afrique, une récompense de ses récents investissements intensifs dans la technologie de pointe, dont l’un a donné naissance à Léo, le chatbot bancaire qui a révolutionné les services bancaires à travers l’Afrique.

Dans le but d’être le leader incontesté du secteur financier africain dans le domaine de l’innovation et de la technologie, UBA a constamment intégré des tendances nouvelles et émergentes à sa gamme de solutions dans les agences, dans les filiales et sur les plateformes numériques. L’introduction de LEO s’inscrit dans une démarche continue pour élever le secteur bancaire au-delà des services financiers et pour montrer que UBA comprend vraiment l’évolution actuelle des opérations et des tendances mondiales avec la technologie.

Le prix Euromoney, qui récompense les produits et services innovants récemment introduits par la banque et qui vise à répondre aux besoins des clients, vient s’ajouter aux récents prix décernés à UBA, notamment les Prix de l’Innovation Client de Finacle et les Prix de la Meilleure Banque de l’Année décernés par cinq des filiales UBA à travers l’Afrique par le magazine The Banker. UBA avait également été sacrée Banque Africaine de l’Année en 2017.Recevant le prix lors d’un événement qui a connu une participation importante, Kennedy Uzoka, Administrateur et Directeur Général du Groupe du Groupe United Bankfor Africa, a apprécié la reconnaissance des organisateurs et a souligné que c’est le dévouement de UBA pour le travail et l’accent mis sur la qualité des services aux clients qui sont reconnus.

Selon Uzoka, le prix confirme la solidité de la gestion de la Banque et son engagement indéfectible en faveur de l’excellence du service. Il a déclaré: “Cela ne fait que montrer que notre détermination à continuer à déployer des solutions innovantes qui placent les clients avant tout, en utilisant une technologie de pointe pour leur satisfaction collective et une excellente expérience bancaire est importante pour nous. Cette reconnaissance nous incitera encore davantage à répondre aux besoins de nos clients avec un service inégalé, difficile à trouver ailleurs”. Uzoka a ajouté: “Pour nous à UBA, ce prix est une réussite, compte tenu de la récente reconnaissance de Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et du Président Emmanuel Macron, ont, tous les deux, également souligné la valeur distinctive des principales opportunités numériques de UBA”. “En outre, notre récent lancement de Léo dans 15 pays africains démontre que l’objectif de la créativité numérique fait partie du plan de UBA en particulier au service de notre base de clientèle fidèle à travers le continent africain. En tant qu’institution, ce prix nous rappelle de ne pas compromettre dans la poursuite de l’excellence et de continuer à conduire en Afrique la nouvelle ère numérique au sein du secteur des services financiers”.

Clive Horwood, éditeur du magazine Euromoney, a déclaré: “Malgré une concurrence féroce, une banque s’est distinguée l’année dernière par l’inventivité de ses efforts en banque numérique : United Bank for Africa. L’un de ses lancements clés était Léo, un service de messagerie électronique utilisant l’intelligence artificielle pour aider les clients à exécuter des transactions sur Facebook Messenger”. “Récemment, Mark Zuckerberg a fait un clin d’œil au service dans un discours lors d’une récente conférence des développeurs – un signe de la reconnaissance aux plus hauts niveaux de la technologie numérique. La banque a également récemment introduit l’authentification par reconnaissance rétinale et empreintes digitales et des innovations technologiques pour réduire les émissions de gaz à e ffet de serre liées aux voyages d’affaires. Si elle remplit ses ambitieux projets de partenariat avec les entreprises fintech, UBA pourrait continuer à conduire les banques africaines dans le domaine de la numérisation”, a noté M. Horwood.

UBA est l’une des principales banques africaines avec des opérations dans 20 pays africains et une présence dans les centres financiers mondiaux : New York, Londres et Paris.

Connue comme étant à la pointe de l’innovation et de la convenance des services bancaires, UBA est l’une des premières institutions de services financiers du continent à déployer Finacle 10x, une nouvelle plateforme informatique qui dynamise ses services et ses canaux bancaires électroniques.

Aujourd’hui, UBA fournit des services bancaires à près de 15 millions de clients à travers le monde.