Burkina : La France débourse 6,5 milliards de F CFA pour le PNDES

33 PARTAGES Partager Twitter

L’Agence française de développement (AFD) et le gouvernement burkinabè ont signé ce 13 juillet 2018 une aide budgétaire globale de 6,5 milliards de FCFA (10 millions d’euros) afin de mettre en œuvre des projets prévus dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

La France et le Burkina ont paraphé ce 13 juillet 2018 une aide budgétaire de 6,5 milliards de F CFA. Selon le communiqué de l’AFD, qui en assure le financement, près de la moitié de cette somme, 2,6 milliards F CFA (4 millions d’euros), sera réservée au financement des bourses scolaires pour les élèves du post-primaire et du secondaire et à l’acquisition et l’impression de manuels scolaires.

Les 3,9 milliards de F CFA (6 millions d’euros) restants « seront non affectés, afin de mettre à la disposition des autorités burkinabè les ressources nécessaires au financement de leurs dépenses prioritaires« , indique le communiqué. Le décaissement de la totalité de la somme est prévu « d’ici septembre 2018« .

A noter que le gouvernement burkinabè, le 9 juillet 2018, a invité à Ouagadougou ses partenaires et des investisseurs privés pour les entretenir sur l’état de la mise en œuvre du Plan national pour le développement économique et social (PNDES) afin de partager avec eux les avantages qu’ils ont à investir dans le pays.

Burkina24