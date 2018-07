Diplomatie burkinabè : Les agents outillés pour mener à bien leur mission

0 PARTAGES Partager Twitter

Durant deux jours, les 16 et 17 juillet 2018, les membres statutaires du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) des affaires étrangères et de la coopération, réunis à Léo, dans la province de la Sissili, ont examiné les différents projets d’activités. Désormais, chaque structure a sa feuille de route pour le dernier semestre de 2018.

Travailler à consolider les relations du Burkina et sa place à l’international, à réaliser l’intégration sous régionale et à promouvoir la paix et la sécurité, l’implication de la diaspora dans le processus de développement, sont entre autres missions définies pour le ministère des affaires étrangères et de la coopération et ses démembrements diplomatiques.

Sur la base des orientations données par le ministre à l’ouverture, les membres statutaires du CASEM ont travaillé à bien s’outiller à en croire Seydou Sinka, secrétaire général du ministère, afin de mener à bien les activités à venir.

198 programmes d’activités soumis par les 18 structures que compose le ministère ont été examinés et toilettés pour une bonne opérationnalisation. « Aujourd’hui, on peut dire que toutes les structures sont au point pour conduire les activités pendant le reste de l’année », dit-il.

Déjà des activités pointent à l’horizon, notamment le dialogue avec l’Union Européenne, le traité d’amitié avec la Côte d’Ivoire (TAC), la rencontre internationale des Nations Unies. Et le secrétaire général d’annoncer que «les directions responsables de ces activités ont déjà eu des directives pour bien préparer ces rencontres ».

Outre ces programmes d’activités, des anciens textes ont été examinés, notamment celui encadrant la fonction du consul honoraire.

Comme point de divers, ils ont été édifiés sur le Répertoire Interministériel des Métiers d’Etat (RIME), un outil juridique et technique d’organisation du service dit métier d’Etat.

De ces travaux découlent une résolution et 5 recommandations pour renforcer la capacité humaine, matérielle, entre autres du ministère.

La communication sur le thème du CASEM «la diplomatie et la coopération décentralisée » a été quant à elle, menée en collaboration avec des agents du ministère de l’administration territoriale afin d’approfondir la réflexion sur la coopération décentralisée.

Il s’est agi de rappeler la mission d’action internationale des territoires du ministère à travers ses représentations diplomatiques, qui est d’établir, entre autres, des relations aussi bien pour les Etats et pour les collectivités, prospecter et aider à la recherche de partenariat et mettre en relation les collectivités territoriales avec celles des pays d’accréditation.

Revelyn SOME

