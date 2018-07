Procès du putsch : Les accusés ont-ils le droit de mentir ?

37 PARTAGES Partager Twitter

Le ton est monté d’un cran le mardi 17 juillet 2018 lors de l’interrogatoire de l’ex-sergent-chef Aly Sanou. Face aux déclarations de celui-ci à la barre qui ne cadraient pas avec celles contenues dans les procès-verbaux, le Parquet militaire a eu ce commentaire : « il est très difficile de concevoir un mensonge cohérent ». L’accusé n’a pas aimé et il l’a fait savoir en demandant à ne pas être qualifié de « menteur ».

Le président du tribunal accède à sa demande et le procureur militaire est sommé de retirer ses mots. Mais plus loin, Me Guy Hervé Kam enfoncera le clou en affirmant que l’accusé « a le droit de mentir ». Les avis sont partagés entre défenses et parties civiles dans la vidéo ci-dessus.

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24