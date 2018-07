Formation des journalistes : L’ISTIC prend langue avec les médias

1 PARTAGES Partager Twitter

La responsable de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) nourrit l’espoir d’un partenariat entre son école et les responsables des médias pour le renforcement des capacités des hommes et femmes de médias. Une table ronde a donc été organisée avec les responsables des médias de la place ce jeudi 19 juillet 2018 pour jeter les bases de ce projet dans le cadre de la 30e sortie de promotion de l’ISTIC prévue se tenir le samedi 21 juillet 2018.

« L’introduction des TIC dans le traitement de l’information, des praticiens qui ont épousé le journalisme sans avoir bénéficié au préalable de formation professionnelle conséquente, sont entre autres les raisons pour lesquelles des lacunes sont constatées dans certaines de leurs (Ndlr les journalistes) productions », a souligné le Dr Aicha Tamboura/Diawara, directrice générale de l’ISTIC. Et les différents responsables des médias, qui ont pris part à la table-ronde, et qui sont la plupart des enseignants, ont relevé ces problèmes.

D’autres aspects ont poussé la directrice à offrir ce partenariat de formation. Il s’agit, comme l’a dit Aicha Tamboura, « du plan stratégique de développement 2018-2022, de mettre l’accent sur la formation continue et la formation à la carte et des remarques faites lors des Galian ».

« Un besoin de formation continue se fait sentir dans les médias tant publics que privés » dit Aicha Tamboura, d’où la proposition aux responsables des médias, d’un partenariat sur la formation professionnelle de leurs agents. Les différents acteurs auront donc à identifier et à confirmer (Ndlr une enquête a déjà été faite par l’ISTIC, pour identifier les besoins des médias), leur besoin de formation. Et voir comment satisfaire ces besoins, comment disponibiliser le journaliste pour qu’il puisse prendre part à la formation.

D’autres sujets ont été abordés à cette table ronde. Il s’agit de la signature de convention avec la Radio Télévision du Burkina, (RTB), l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS) et l’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF). Ces partenariats tissés avec l’institut apporteront une plus-value à la formation que l’ISTIC compte mener avec les hommes et femmes de médias.

A noter qu’il y a d’autres activités dans le cadre de la 30e sortie de promotion. Il s’agit de la cérémonie de lancement officiel des programmes de la radio ISTIC FM, le vendredi 20 juillet 2018.

