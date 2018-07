Sénégal: La demande de liberté du maire de Dakar rejetée

0 PARTAGES Partager Twitter

La demande de liberté de Khalifa Sall, le maire de Dakar a été rejetée en fin de journée du mercredi 18 juillet 2018 par la Cour d’appel de Dakar.

L’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dénonçant le non-respect des droits de Khalifa Sall avait redonné espoir à la defense de celui-ci. Toutefois, la Cour d’appel de Dakar dans sa décision du mercredi 18 juillet 2018 a ordonné le maintien du maire de la capitale sénégalaise en prison.

Le juge en charge du dossier, Demba Kandji, a expliqué n’avoir pas vu les traces dans son dossier d’une quelconque décision rendue par la juridiction communautaire.

Pour leur part, les avocats du maire Khalifa Sall ont deploré l’interprétation éronnée par le juge des griefs notés par la Cour de justice de la CEDEAO et attendent dorénavant son ordonnance afin de mieux comprendre ses motivations, ce qui leur permettrait de relancer une nouvelle procédure telle que prévue par la loi.

Depuis mars 2017, Khalifa Sall et sept de ses collaborateurs sont inculpés sous les chefs d’accusations d’escroquerie et détournement de deniers publics. Ils dénoncent tous un procès purement politique et s’accrochent irrésistiblement aux reproches faits par la Cour de justice de la CEDEAO.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: Africanews