Construction des amphithéâtres modulaires: Une délégation de l’Université Ouaga 1 à l’école ivoirienne

Une délégation de l’Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo séjourne à Abidjan du 17 au 21 juillet 2018 dans le cadre des échanges sur l’acquisition des infrastructures au profit des universités publiques du Burkina Faso.

En marge de cette visite de travail sur les bords de la lagune Ebrié, le Directeur des affaires financières de l’Université Ouaga 1, Désiré Hébié et sa délégation ont été reçus ce mercredi 18 juillet 2018 à Mahamadou Zongo, ambassadeur du Burkina Faso en Côte d’ivoire dans le cadre d’une visite de courtoisie.

Désiré Hébié a expliqué au diplomate burkinabè l’objet de leur présence sur le territoire ivoirien et en expliqur l’essentiel qui est marqué par des séances de travail avec la Direction générale du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) de Côte d’Ivoire.

Ce sera l’occasion pour lui et sa délégation de bénéficier de l’expérience du BNETD en matière de construction d’infrastructures mais également de s’inspirer des exemples ivoiriens dans la construction des amphithéâtres modulaires, de la visite des infrastructures universitaires et des bâtiments préfabriqués qui ont changé le visage de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS).

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: Service de Communication de l’Ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire