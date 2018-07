25e Super Coupe AJSB : ASFB vs Salitas le 5 août à 16h30 au Stade Issoufou Conombo

15 PARTAGES Partager Twitter

La Super Coupe de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) aura lieu le dimanche 5 août 2018 au Stade Municipal Dr Issoufou Joseph Conombo (ex Stade Municipal). L’organisation de la Super Coupe AJSB, habituellement prévue en octobre, a été ramenée à cette date dans le but de donner une coloration sportive à la fête nationale de l’indépendance à cette compétition et aussi s’adapter au calendrier de la Fédération burkinabè de football (FBF) qui s’aligne sur celui international.

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré va présider la Super Coupe AJSB cette année. « Ce patronage va rehausser l’image de la cérémonie », a estimé le Président de l’AJSB Jérôme Tiendrébéogo lors d’une conférence de presse organisée le jeudi 26 juillet 2018 à Ouagadougou.

Cette compétition oppose habituellement le champion du Burkina au vainqueur de la Coupe du Faso qui sont respectivement l’Association Sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB) Salimata et Tasséré Football Club (Salitas FC). La Super Coupe AJSB aura lieu donc le dimanche 5 août à partir de 16h30. L’AJSB a choisi cette heure en raison d’un autre évènement prévu dans la même journée dans l’enceinte du Dr Issouffou Joseph Conombo.

En cas de pluie, le match sera rejoué le lendemain à 7h. Pour cette Super Coupe AJSB, le règlement prévoit quatre changements. En cas d’égalité au terme du temps réglementaire, les deux équipes se départageront directement aux tirs au but.

Initialement prévue pour se tenir à Gaoua ou à Bobo-Dioulasso, la Super Coupe a été ramenée à Ouagadougou pour des questions budgétaires selon le Président de l’AJSB. Le budget pour l’organisation de ladite compétition à Ouagadougou est de 14 millions de F CFA dont une contribution de l’AJSB à hauteur de 5 millions de F CFA.

Deux millions de F CFA pour le vainqueur de la Super Coupe

Le vainqueur de la Super Coupe AJSB remporte la somme de deux millions de francs CFA contre un million de F CFA pour le perdant. Le meilleur joueur du mois de mai du championnat, qui n’avait pas été récompensé, recevra son trophée lors de la mi-temps de la Super Coupe AJSB.

Jérôme Tiendrébéogo a profité de cette occasion pour annoncer à ses confrères l’établissement d’une carte de membre et l’élaboration d’un nouveau logo de la structure pour être en harmonie avec son temps.

Quant à la Nuit des champions, le bureau de l’AJSB se trouve dans une situation difficile dans la mesure où elle attend que toutes les fédérations finissent leurs championnats pour la récompense des meilleurs athlètes de l’année à l’occasion de sa nuit de gala. Des structures comme Yilma, April Oil, Tovio, la Ligue de football professionnel, Coris Bank et Canal+ sont des partenaires de cette Super Coupe AJSB 2018.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24