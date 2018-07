Galien’s Day : De la folie pour le changement

0 PARTAGES Partager Twitter

Le club des étudiants en pharmacie du Burkina n’ont pas dérogé à la règle en organisant les journées de l’étudiant en pharmacie aussi appelées les Galien’s days, les 27 et 28 juillet 2018.

Les journées des étudiants en pharmacie depuis la création de l’association sont un cadre de réflexion sur un certain nombre de thématiques relatives à la santé et la formation des étudiants en pharmacie. Et pour cette année, ces journées s’inscrivent dans la commémoration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites qui sera organisée le 28 juillet 2018. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 365 millions de personnes vivent avec une infection chronique due aux virus de l’hépatite. Au Burkina Faso, cette prévalence est estimée à 10%. D’où le thème choisi par le club des étudiants en pharmacie, « lutte contre les hépatites : place et apport des étudiants en pharmacie ».

Pour le parrain de cette activité, Pr Rabiou Cissé président de l’université de Ouagadougou Joseph Ki-Zerbo, représenté par Dr Olga Lompo, ces Galien’s Days offrent un cadre non seulement de formation continue mais aussi de sensibilisation de la population estudiantine. « C’est également une opportunité pour le dépistage, donc une prise en charge précoce. Le club des étudiants en Pharmacie est une structure sérieuse qui mérite notre attention », a mentionné la représentante du président de l’université de Ouagadougou

Ezekiel Prosper Noali Bouama, étudiant en 4 ème année pharmacie, président du club des étudiants en pharmacie du Burkina, a saisi l’occasion pour appeler ses camarades à apporter un changement significatif dans leur domaine. « Nous ne pouvons apporter de changement concret sans une certaine dose de folie. En effet il a fallu les fous d’hier pour que nous voyons les choses aujourd’hui avec une certaine clarté. Il va falloir des fous d’aujourd’hui pour que demain soit meilleur. Vous, nous devons faire partie de ces fous là » comment-t-il.

Irmine KINDA

Burkian24