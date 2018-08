Jérôme Ouiya signe chez les jaune et noir d’Abidjan

2 PARTAGES Partager Twitter

Jérôme Ouiya, international burkinabè chez les moins de 17 ans, s’est engagé avec l’Asec d’Abidan, club champion en titre de Côte d’Ivoire. La durée du contrat du joueur de 26 ans n’a pas été précisée. Jérôme Ouiya s’était fait connaître lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 avec les Étalons cadets en 2009.

Il est passé par des clubs portugais (Deportivo de Bragança) et égyptiens (AS Wan, El Gaish), après un tour dans le championnat burkinabè avec le Rail Club du Kadiogo (RCK), club avec lequel il a remporté le championnat national et la Coupe du Faso lors de la saison 2016-2017.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24