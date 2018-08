Olympique Lyonnais : Les éloges de Bruno Genesio envers Bertrand Traoré

172 PARTAGES Partager Twitter

Bertrand Traoré entame sa deuxième saison avec l’Olympique Lyonnais. A la recherche de stabilité, le Burkinabè a déjà montré son talent et souhaite désormais confirmer et franchir un nouveau palier. Son entraîneur Bruno Genesio reconnait que l’Étalon a été très important pour le groupe et est encore attendu.

« Bertrand Traoré a montré, déjà, l’année dernière qu’il a une bonne efficacité puisqu’il a marqué 12 buts avec l’o

Olympique lyonnais. Il a fait une très bonne préparation », affirme donc Bruno Genesio qui confirme la bonne forme du natif de Bobo-Dioulasso. Pour cette saison, l’entraîneur de l’OL pourrait avoir plusieurs options avec son attaquant.

#OLASC Bertrand Traoré a régalé ce matin à l’entraînement ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BLdmSFuTOf — Olympique Lyonnais (@OL) August 10, 2018

« Il est capable d’évoluer dans plusieurs systèmes à plusieurs postes, il a beaucoup progressé depuis son arrivée. Il est capable d’évoluer dans plusieurs postes. C’est un joueur qui prend de la maturité, qui commence à être encore plus régulier. C’est un joueur très important de notre effectif pour la saison à venir », complète Bruno Genesio.

Bertrand Traoré affirmait avoir mieux préparé cette saison que la précédente. Il devrait encore avoir sa place de titulaire au sein de cette formation. L’Olympique Lyonnais débute la Ligue 1 dimanche contre Amiens.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24