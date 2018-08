Batié : Un douanier tué dans l’attaque d’un poste

La libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEO à abouti à la criminalité et au terrorisme sans limites. Les habitants d’un pays voisins affirment que les « français » sont peureux, en parlants des burkinabè. Alors ils organisent des razzia dans le Noumbiel pour s’emparer du bétail. Le poste de douane de Batié a été attaqué plusieurs fois dans le but de récupérer leurs marchandises saisie, notamment les fusils de chasse et pistolets. LIBERTÉ dans la mort ou CONTROLE dans la sécurité? L’africain n’aime pas la liberté. Pour lui liberté égale désordre et indiscipline. Il est temps revoir la copie.